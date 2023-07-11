Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов ВСУ войска России тоже начнут их применять

В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооружённые Силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — сказал он.

По словам министра, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.

Шойгу подчеркнул, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы «на все случаи жизни».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски предположила, что Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ.