Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов ВСУ войска России тоже начнут их применять
- Gettyimages.ru
«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооружённые Силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — сказал он.
По словам министра, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.
Шойгу подчеркнул, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы «на все случаи жизни».
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.
Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски предположила, что Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ.