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Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов ВСУ войска России тоже начнут их применять

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В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов ВСУ войска России тоже начнут их применять
  • Gettyimages.ru

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооружённые Силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — сказал он.

По словам министра, российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.

Шойгу подчеркнул, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы «на все случаи жизни».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски предположила, что Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ.

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