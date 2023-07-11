Аналитик: Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ
«Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их», — цитирует РИА Новости Квятковски.
Она выразила мнение, что таким образом Пентагон намеревается заменить старые запасы вооружений на более современные и прибыльные.
По её словам, официальные объявленные США ограничения по использованию данных боеприпасов не будут действовать.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.