Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не смогут воевать к зиме из-за недостатка боеприпасов
«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала Judging Freedom на YouTube.
По мнению Джонсона, у ВСУ не будет шансов продолжать воевать из-за больших потерь и нехватки боеприпасов.
Решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы, подчеркнул он, связано с истощением запасов артиллерийских снарядов.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.