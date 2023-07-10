Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не смогут воевать к зиме из-за недостатка боеприпасов

Украинские военные не смогут вести боевые действия предстоящей зимой из-за больших потерь и недостатка боеприпасов. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала Judging Freedom на YouTube.

По мнению Джонсона, у ВСУ не будет шансов продолжать воевать из-за больших потерь и нехватки боеприпасов.

Решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы, подчеркнул он, связано с истощением запасов артиллерийских снарядов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.