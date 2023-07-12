«Сделал Путину приятное»: Никки Хейли раскритиковала Байдена за отказ брать Украину в НАТО

Заявив, что Украина пока не готова стать частью Североатлантического альянса, Джо Байден по существу сделал Владимиру Путину подарок, заявила в интервью Fox News экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли. По мнению Хейли, не пуская Киев в альянс прямо сейчас, Байден отказывается от единственной стратегии, которая позволит завершить нынешний конфликт.

А у нас в гостях человек, который претендует на это кресло — Никки Хейли, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина. Госпожа губернатор и посол, очень рады вас видеть — и спасибо, что к нам зашли.



НИККИ ХЕЙЛИ, кандидат в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии: Вам спасибо, Нил!



Как вы прокомментируете слова президента Байдена, который заявил, что сейчас не время принимать Украину в НАТО, поскольку она по существу находится в состоянии войны?



НИККИ ХЕЙЛИ: Знаете, я считаю, что он сейчас взял и сделал Путину приятное. Вы только посмотрите, что происходит — именно та стратегия, которая может положить этой войне конец, не применяется. У НАТО — уж я то знаю, я с ними работала ещё в ООН — случаются моменты «дрожи в коленках», и в такие моменты их внутренний стержень нужно подпирать; в ООН мне много раз приходилось это делать.



Ключевой момент здесь — в том, что поводов не пускать Украину в НАТО просто нет. НАТО — это история успешного сдерживания России длиной в 70 лет. Да и в том смысле, что ни в одной из входящих в него стран за всё это время не было ни одного внутреннего конфликта, этот альянс тоже остаётся 70-летней историей успеха. Украина уже продемонстрировала свою военную мощь, показала силу и дала понять, что станет для НАТО ценнейшим приобретением.



Ну а кроме того, Нил, обратите внимание — в страны, которые входят в Украину... то есть, входят в НАТО, Россия ни разу войска не вводила. Она ввела войска и в Грузию, и в Молдавию, и на Украину — и все эти страны членами НАТО не были.



Сейчас — как раз тот момент, когда альянс должен собраться и заявить: «Нет, Украину мы всё-таки берём». Ведь способ закончить эту войну есть лишь один — нужно, чтобы Россия убралась восвояси, вот и всё. Россия уйдёт — и война закончится. А если бы Москва увидела, что альянс вот-вот возьмёт Украину в свои ряды, это стало бы главным камнем преткновения, ведь Путин тогда бы понял, что единственный выход — это уходить. Он же не хочет иметь дело со всеми союзниками одновременно — в прошлом он ни разу на это не пошёл, и на то есть причина.



Мы упускаем из виду момент стратегического масштаба. Это же не будет означать, что нам обязательно нужно будет тратить деньги или отправлять на Украину войска —такой сценарий вообще не принуждает нас к таким шагам, которые мы и так уже не делали бы. А Украина в любом случае уже сейчас ведёт войну, защищая остальной альянс.



Поэтому я считаю, что НАТО совершает ошибку, что его одолевает дрожь в коленках, и что Байден такую нерешительность подхватывает — а жаль, ведь ему следует сплачивать союзников во имя общего дела, дабы вынудить Россию уйти и положить этой войне конец.



Дата выхода в эфир 11 июля 2023 года.