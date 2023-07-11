Newsweek: эксперт по внешней политике рекомендует НАТО «окончательно закрыть дверь» для Украины

Европа может и должна продолжать помогать Украине, но для этого она не нуждается в том, чтобы формально закреплять за Киевом статус союзника в рамках НАТО, считает научный сотрудник внешнеполитической организации Defense Priorities Дэниел Депетрис. По его мнению, Североатлантическому альянсу давно пора закрыть перед Украиной риторическую дверь, а не держать её открытой вечно, поскольку это лишь отдаляет любые дипломатические варианты урегулирования конфликта.

Украина не должна становиться членом НАТО, уверен Дэниел Депетрис — специалист по внешней политике и научный сотрудник Defense Priorities (внешнеполитической организации, занимающейся продвижением реалистичной глобальной стратегии в интересах безопасности и процветания Америки). И хотя нельзя винить Киев в том, что он настойчиво стремится стать 32-м членом Североатлантического альянса, однако такое решение не в интересах Европы, пишет Депетрис в статье для Newsweek.



Конечно, если бы это зависело от только Украины, она уже «давно была бы членом НАТО», поясняет автор: украинские официальные лица активно лоббируют западных союзников, требуя предоставить им чёткий план для того, чтобы можно было бы стать полноправным членом альянса. «Украина выбирает альянс, дверь в НАТО открыта, поэтому пришло время для приглашения, чтобы войти», — заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский.



У Зеленского и его советников на Западе есть и влиятельные союзники, которые поддерживают это стремление, отмечается в статье. В частности, в открытом письме на эту тему от 5 июля, которое было подписано бывшим заместителем госсекретаря США, бывшими командующими НАТО и бывшими американскими посланниками, содержится призыв в адрес руководства Североатлантического альянса разработать и привести в действие «дорожную карту для Украины, которая чётко приведет её к членству в НАТО в кратчайшие возможные сроки».



При этом «нельзя винить Украину» в том, что она стремится вступить в НАТО, поскольку она ищет себе наилучших союзников, говорится в статье: «Члены Североатлантического альянса защищены ядерными арсеналами США, Франции и Великобритании, им даются гарантии безопасности США, а в случае начала боевых действий с враждебной державой за ними будут стоять самые могущественные вооружённые силы мира». Учитывая затянувшийся конфликт с Россией, неудивительно, почему Киев так упорно борется за право туда попасть, подчёркивает автор.



«И всё же Украина — это лишь одна переменная в этом уравнении», — поясняет Депетрис. По его словам, конечно, украинцы имеют право подать заявку на членство. Однако у руководства НАТО тоже есть полное право рассмотреть эту заявку беспристрастно и с учётом всех обстоятельств, чтобы принять объективное решение, действительно ли необходимо принимать Украину в нынешней ситуации, принимая во внимание все факторы в сфере безопасности и то, как Россия на это отреагирует. Такой анализ показывает, что есть вполне объективные причины для того, чтобы отказать Киеву, подчёркивает автор.



России никогда не нравилась такая идея, причём это было очевидно ещё до прихода к власти действующего президента Владимира Путина, отмечается в статье: Т«от факт, что НАТО не собирается атаковать российскую территорию, на что так часто указывают западные политики, мало утешает эту страну, которая неоднократно подвергалась вторжениям на протяжении всей своей истории и считает, что имеет право на собстенную сферу влияния». Поэтому вполне логично, что россияне воспринимают Североатлантический альянс как враждебный военный союз, приближающиеся к их границам, констатирует автор.



Не случайно американские государственные деятели прошлого принимали во внимание этот аргумент и заранее предостерегали от подобных шагов, говорится в статье. Джордж Кеннан, автор американской политики по сдерживанию Советского Союза, ещё в конце 1990-х годов предсказывал, что Россия неизбежно негативно отреагирует на расширение НАТО на восток. «Стремления Украины и Грузии вступить в НАТО не только задевают Россию за живое, но и вызывают серьёзные опасения в отношении последствий для стабильности в регионе», — в свою очередь, предупреждал нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, когда он занимал должность посла в Москве в 2008 году.



Конечно, тот факт, что Россия выступает против определённой политики, ещё не означает, что США и НАТО автоматически должны с ней соглашаться, поясняет автор. Но крайне важно учитывать при этом все возможные последствия принимаемых решений: «У Вашингтона также есть прерогатива поступать в соответствии с собственными национальными интересами. Тем не менее, американские политики были бы безответственными, если бы прятали голову в песок и полагали, что их политический выбор не повлияет на внешнюю среду», — пишет Депетрис.



Сторонники поспешного вступления Украины в НАТО утверждают, что это должно послужить «сигналом для Путина», что Киев получит дополнительные средства для обороны и для укрепления безопасности Европы в будущем. Однако все эти утверждения рассыпаются в прах после элементарного анализа, подчёркивается в статье.



Во-первых, Западу не нужно посылать Путину никаких «сигналов», поскольку Россия и так уже ощущает на себе негативные последствия затянувшегося конфликта, уверен автор, и вряд ли кто-то сможет утверждать, что продолжение военных действий пойдёт на пользу всем его участникам. Во-вторых, даже если кто-то считает, что принятие Украины в НАТО сможет «преподать Россиии урок», это точно не поможет урегулировать конфликт — а наоборот, лишь ещё больше усложнит ситуацию, говорится в статье.



В таком случае у Москвы будет ещё больше причин прилагать все усилия, чтобы не допустить такого исхода, поясняет автор. Тогда у России останется лишь два варианта: отступить и сложа руки наблюдать, как её общие границы с НАТО становятся ещё длиннее, чем сегодня (а благодаря вступлению Финляндии в альянс в этом году граница между НАТО и Россией уже увеличилась более чем на 800 миль), или продолжать поддерживать конфликт, чтобы хотя бы сохранить патовую ситуацию.



При этом любое подобие дипломатического урегулирования заведомо испарится, предупреждает Депетрис, а у Вашингтона появятся новые обременительные обязательства по обеспечению безопасности в Европе — в то время, когда «центр тяжести внешней политики США теперь сосредоточен на Азии». Это ещё можно было бы посчитать необходимостью, если бы от Украины напрямую зависила безопасность, свобода и мир в Европе, отмечает автор, но такие утверждения являются довольно спорными и вряд ли Россия в нынешних условиях решит атаковать какую-либо европейскую страну.



«Европа может и должна продолжать помогать Украине», — говорится в статье. Но нужно смотреть на ситуацию более реалистично, подчёркивает автор: на самом деле, Украина не нужна Европе как формальный союзник для того, чтобы она могла бы «сохранить своё экономическое или военное преимущество над Россией». Поэтому НАТО уже давно пора окончательно закрыть эту риторическую дверь перед Киевом, а не держать её открытой вечно, заключает Депетрис.