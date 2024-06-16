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Документ конференции по Украине: решение конфликта должно включать обе стороны

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В итоговом документе швейцарской конференции по Украине указано, что решение конфликта должно включать обе стороны.
Документ конференции по Украине: решение конфликта должно включать обе стороны
  • AFP

Документ зачитала президент Швейцарии Виола Амхерд, пишет ТАСС.

«Долгосрочное решение должно включать обе стороны», — говорится в подписанных бумагах.

Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал проходящую в Швейцарии конференцию по Украине «чистейшим сюрреализмом».

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