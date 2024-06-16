Документ конференции по Украине: решение конфликта должно включать обе стороны
- AFP
Документ зачитала президент Швейцарии Виола Амхерд, пишет ТАСС.
«Долгосрочное решение должно включать обе стороны», — говорится в подписанных бумагах.
Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в швейцарском Бюргенштоке 15—16 июня, поддержали 80 стран из 91, принявшей участие в форуме.
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал проходящую в Швейцарии конференцию по Украине «чистейшим сюрреализмом».