Запад не может принять, что мир поворачивается в сторону России — Ларри Джонсон о ПМЭФ

Прошедший ПМЭФ подтвердил неприятную для западных лидеров реальность: страны всё больше берут курс на сотрудничество с Россией и БРИКС, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью Judging Freedom эксперт поделился впечатлениями от посещения ПМЭФ и объяснил растущую тенденцию стран глобального Юга к дружбе с Москвой: по его словам, мир просто «устал от травли со стороны США».

Расскажите о Петербургском международном экономическом форуме. Кого вам довелось послушать, что вы узнали о БРИКС, о российской экономике, о том, насколько Россия уверена в себе?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Западные лидеры находятся на стадии отрицания. На этот форум приехали люди из 136 разных стран. Это была одна из самых удивительных конференций и выставок, которые я когда-либо видел. Этот выставочный центр, расположенный в пригороде Санкт-Петербурга возле аэропорта, находится на холме, так что с него открывается красивый панорамный вид на сам город, который находится на северо-западе (от Москвы. — ИноТВ).

Банки, всевозможные корпорации, продающие различные товары… Там было всё — от одного из самых замысловатых производителей часов в мире до роботов и искусственного интеллекта, а также дискуссии о будущем БРИКС.

Запад не может признать, что ещё пять лет назад у людей действительно не было выбора: вы либо были вынуждены торговать в долларах США, либо не могли вести международные дела. И если вы хотели заниматься какой-либо торговлей, вы должны были идти на поклон к Соединённым Штатам.

А теперь я снова и снова слышу одну мысль, и когда я высказал её на одной из презентаций, меня встретили бурными аплодисментами. Люди устали от травли со стороны США. А ведь мы только этим и занимаемся. Наши варианты в отношениях с другими странами таковы: если вы не делаете того, чего мы хотим, мы либо вводим санкции, либо начинаем с вами войну, либо запускаем тайную операцию ЦРУ и устраиваем вам цветную революцию, чтобы свергнуть и подмять под себя ваше правительство. Мы не занимаемся дипломатией, мы не уважаем других людей. ПМЭФ же был пронизан другим настроением.

Люди видят, что Россия относится к ним с уважением, как к равным, а не как к обществу второго или третьего сорта. Вот почему сейчас в Сахеле, средней части Африки, в Чаде, Нигере, Мали и Судане, вытесняют французов и американцев. Американским войскам пришлось начать выводить свою технику вчера или позавчера. Мы видим, что Судан собирается предложить русским порт для использования. Также есть сообщения о том, что России будут предоставлены некоторые привелегии в ливийском порте Тобруке.

Мы наблюдаем, как весь остальной мир начинает смотреть в другую сторону. Как, например, Турция. Турция уже 25 лет пытается попасть в Европейский союз. Но всё, что ЕС делает с турками, — это относится к ним, как к кучке полевых рабочих с плантации на юге, которые находятся на пороге гражданской войны. Никакого уважения. И тут вдруг появляется БРИКС и говорит туркам: «Да, давайте к нам!» И турки говорят: «Ого… Мы им действительно нравимся». И это будет иметь последствия для НАТО, потому что как только Турция полностью погрузится в БРИКС, с НАТО они покончат. А значит, НАТО потеряет вторую по величине армию.

Дата выхода в эфир 11 июня 2024 года.