Запад начинает осознавать, что конфликт на Украине не увенчался успехом и что втягивать Киев в эту войну было ошибкой. Но уже сейчас очевидно, что США на этом не остановятся: следующей их жертвой станет Тайвань, заявил швейцарский полковник Жак Бо в интервью Dialogue Works. Однако, по его словам, и в этом случае Вашингтон, скорее всего, просто проиграет ещё одну войну.
ЖАК БО, отставной полковник, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии:Я считаю, что было неправильно втягивать Украину в конфликт в 2022 году — или даже, скорее, в 2021 году, потому что всё началось ещё тогда. И ровно так же я считаю неправильным втягивать в войну Тайвань.
К сожалению, сегодня мы наблюдаем, как Украина оказывается в стороне, потому что она проиграла, и Запад понял, что с ней у него ничего не вышло. Они по-прежнему будут продолжать в некоторой степени помогать Украине, потому что не могут просто взять и бросить её. Но они будут продолжать делать это без всякой надежды на то, что это принесёт хоть какие-то изменения.
А потом они переключатся на Азию и начнут заниматься там абсолютно тем же самым. То же самое, что они сделали с Украиной и Россией, они будут делать с Тайванем и Китаем. Но, на мой взгляд, США просто проиграют ещё одну войну.
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