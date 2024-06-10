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Чтобы не отдавать ресурсы России и Китаю: сенатор Грэм объяснил, зачем США спонсировать Украину

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев, поскольку эта война может иметь экономические выгоды для США и западных стран. Такое мнение высказал американский сенатор Линдси Грэм в эфире CBS News. По его словам, в случае победы Украины Запад получит «лучшего делового партнёра», а заодно и природные ископаемые «на 10−12 триллионов долларов».

ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали. Эти 10-12 триллионов долларов в виде критически важных минеральных ресурсов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю.

От того, чем всё закончится на Украине, зависит очень многое. Давайте поможем им одержать победу в войне, потерпеть поражение в которой для нас непозволительно. Давайте найдём способ положить ей конец.

Так или иначе, они (Украина. — ИноТВ) сидят на золотой жиле. Отдавать Путину 10-12 триллионов долларов за критически важные полезные ископаемые, которые он будет делить с Китаем, просто нелепо.

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.

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