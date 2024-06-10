Чтобы не отдавать ресурсы России и Китаю: сенатор Грэм объяснил, зачем США спонсировать Украину

14:38
Гладков: четыре человека подорвались в белгородском Шебекино на мине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино четыре человека подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».
14:36
Cittaceleste: «Лацио» отказался от покупки Сперцяна из-за стоимости игрока
Стало известно, почему «Лацио» отказался от трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
14:30
На оружейном заводе в Польше прогремел взрыв
На оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве в Польше прогремел взрыв.
14:20
Российская теннисистка Аванесян планирует выступать за сборную Армении
Российская теннисистка Элина Аванесян начала процесс получения гражданства Армении, чтобы выступать за национальную команду этой страны.
14:15
Губернатор: в Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявлена авиационная опасность, заявил глава региона Александр Гусев.
14:13
Суд Польши выдал ордер на арест судьи Томаша Шмидта, бежавшего в Белоруссию
Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи Томаша Шмидта, который бежал ранее в Белоруссию.
14:09
Загитова заявила, что боится общественного осуждения её внешнего вида
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла свой страх.
14:08
Минобороны: средства ПВО сбили украинский БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
14:03
Минобороны: ВСУ потеряли до 430 солдат в зоне ответственности группировки «Юг»
Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение, потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки.
14:00
Дипломат Логвинов: победа фон дер Ляйен приведёт к милитаризации ЕС
Победа главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на выборах в Европарламент будет означать продолжение курса на милитаризацию Евросоюза, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
13:55
Кафанов: вспоминают только ляп в матче с Украиной, а до него Филимонов играл на самом высоком уровне
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов вспомнил ошибку голкипера Александра Филимонова в матче с командой Украины в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2000.
13:51
Военный эксперт Корнев допустил, что Украина разместит часть F-16 в Польше
Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, комментируя в беседе с RT заявление начальника авиации командования воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова о том, что Украина разместит часть самолётов F-16 за рубежом, отметил, что, скорее всего, это будет Польша.
13:50
Кафанов — об ошибке Акинфеева на ЧМ-2014: одна из немногочисленных
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал ошибку голкипера Игоря Акинфеева в матче с командой Южной Кореи на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
13:47
Подполье: ВС Украины потеряли два БТР в районе Николаевки в Сумской области
Вооружённые силы России ударили по передвигающейся технике ВС Украины в районе Николаевки в Сумской области Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
13:45
Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных условиях
Президент России Владимир Путин заявил, что осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.
13:41
Системы ПВО сбили украинский МиГ-29
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29, сообщили в Минобороны России.
13:41
Кабмин: у властей ФРГ нет и мысли о проведении досрочных выборов в бундестаг
Власти Германии не рассматривают возможность проведения досрочных выборов в бундестаг после реакции на результаты, которые показали на выборах в ЕП партии правящей коалиции: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия.
13:36
«Локомотив» объявил о подписании Воробьёва
Московский «Локомотив» объявил о переходе нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.
13:32
Причиной массового отравления в Дагестане стала водопроводная вода
Причиной массового отравления в дагестанском Буйнакске стало употребление жителями водопроводной воды.
13:29
ВС России освободили Старомайорское в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Старомайорское в ДНР, сообщили в Минобороны России.
13:25
Мустафа Найем подал в отставку с поста главы агентства по восстановлению Украины
Глава украинского агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем подал в отставку.
13:22
Дворкович — о выговоре: буду подавать апелляцию на решение комиссии FIDE по этике
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что будет подавать апелляцию на решение комиссии по этике о вынесении ему выговора.
13:20
Путин провёл встречу с российским омбудсменом Москальковой
Президент России Владимир Путин провёл встречу с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
13:20
Медведев призвал Шольца и Макрона после выборов в ЕП уйти на «свалку истории»
Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона из-за результатов выборов в Европарламент уйти в отставку и на «свалку истории».
13:18
В Омской области полиция проверяет сообщения о вертолёте у сельского магазина
В Омской области полиция организовала проверку после появления сообщений о том, что в селе Богословка к магазину прилетел вертолёт.
13:17
На Украине бригада скорой отказалась оказать помощь мужчине из Мариуполя
Бригада скорой помощи отказалась помочь мужчине из Мариуполя в Ивано-Франковске и оскорбляла его.
13:13
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
По факту массового отравления в дагестанском Буйнакске возбуждено уголовное дело. Как сообщила руководитель пресс-службы СУ СК России по Дагестану Оксана Тенетова, в настоящее время устанавливаются причастные к преступлению.
13:13
В Иванове на крыше Дворца искусств произошёл пожар
В Иванове на крыше Дворца искусств начался пожар. Как сообщают очевидцы, перед началом пожара «что-то взорвалось».
13:10
Астроном допустил открытие нового типа космических объектов учёными из Австралии
Астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин назвал в беседе с RT прорывом в наблюдательной астрономии тот факт, что учёные в Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса.
13:09
Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану
Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву, известному как Шишкан.
13:09
Загитова призналась, что в спорте больше всего любила стоять на пьедестале
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, за какие моменты особенно любила выступать на соревнованиях.
12:54
Песков: итоги выборов в Европарламент предстоит проанализировать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги выборов в Европейский парламент предстоит проанализировать.
12:53
Анчелотти заявил, что ему будет интересно посмотреть на сборную Германии на Евро-2024
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от чемпионата Европы — 2024 в Германии.
12:52
Власти Швейцарии зарегистрировали 90 стран для участия в конференции по Украине
Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что для участия в конференции по урегулированию конфликта на Украине зарегистрировались 90 стран.
12:47
Осуждённый экс-глава КНБ Казахстана попросил у Токаева о помиловании
Осуждённый за госизмену и попытку захвата власти экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов подал прошение о помиловании президенту Касым-Жомарту Токаеву.
12:41
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро, они всегда нас поддерживают
Защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года в Германии.
12:36
Лавров и глава МИД Египта призвали к скорейшему прекращению огня в Газе
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил на полях БРИКС с главой МИД Египта Самехом Шукри необходимость активизации международных усилий по скорейшему прекращению огня в секторе Газа.
12:32
В Кремле назвали ситуацию во Франции после выборов в ЕП внутренним делом страны
В Кремле назвали ситуацию во Франции, сложившуюся после выборов в Европарламент, внутренним делом государства.
12:31
Кремль своевременно сообщит о визите Путина в КНДР и Вьетнам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что о визите Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам сообщат своевременно.
12:28
Карпов: «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с Гарре
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может продолжить карьеру в «Краснодаре».
12:28
Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания в память о президенте Ирана
Совещание глав МИД БРИКС началось с минуты молчания в память о погибшем в авиакатастрофе президенте Ирана Ибрагиме Раиси.
12:18
МИД: Лавров и Ван И обсудили аспекты новой структуры безопасности в Евразии
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на полях БРИКС обсудили аспекты новой структуры безопасности в Евразии.
12:14
Мама ребёнка в Z-шапке назвала справедливым приговор обидчику сына
Мама мальчика, которого мужчина довёл до слёз из-за символа Z на шапке, назвала приговор обидчику сына справедливым.
12:12
Суд признал виновной в мошенничестве шестикратную чемпионку мира по биатлону
Итальянский суд признал виновной в мошенничестве французскую биатлонистку шестикратную чемпионку мира Жулию Симон.
12:12
Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
Глава МИД России Сергей Лавров и китайский министр иностранных дел Ван И на полях СМИД БРИКС обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне антироссийской и антикитайской деятельности Вашингтона.
12:06
Начальник авиации ВС ВСУ: Украина разместит часть истребителей F-16 за границей
Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что Украина разместит часть самолётов F-16 за рубежом.
12:05
Суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 5 млн рублей.
12:03
Немецкая Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту
Немецкая компания-производитель стройматериалов Knauf передаст местному менеджменту в России бизнес с возможностью обратного выкупа, заявил замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов.
12:01
«Реал» не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не будет принимать участия в Клубном чемпионате мира 2025 года.
11:51
Москвичей предупредили о самых сильных осадках 11 июня во второй половине дня
Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.