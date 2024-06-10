Экс-сотрудник Госдепа: Госдеп не понимает, что деньгами войну на Украине не выиграть

США и страны Запада убеждены, что Киев не проиграет войну, если вливать в неё по 100 миллиардов долларов в год. Однако на самой Украине царят совсем другие настроения: мужское население совсем не жаждет умирать на фронте и ищет, как уклониться от мобилизации.

МЭТЬЮ ХО: Мы уже довольно давно, около года, может, больше, слышим от ведущих СМИ вроде Guardian или Washington Post о том, что украинские войска проходят очень, очень слабую подготовку, в основном получая самые азы, то есть практически нулевую. Мы слышим об этом уже какое-то время. Так что сейчас это должно происходить повсеместно. Может, то были особые случаи, или журналистам удавалось находить исключения, или, возможно, это была всего треть от (общей численности военнослужащих. — ИноТВ). Но теперь следует полагать, что это относится ко всем бойцам, отправляемым на фронт. Это означает, что хорошо сражаться они, очевидно, не смогут. Однако также это значит, что боевой дух людей — украинцев — продолжит падать. Ведь подобные истории только усиливают подавленность. Ситуация ощущается лишь мрачнее, отчаяннее, тревожнее. Мы знаем, что в марте проводился опрос, результаты которого показали, что примерно половина (даже бо́льшая часть — в пределах допустимой погрешности) украинцев хотели бы завершить войну путём переговоров, а не достижением некой военной победы. И весь этот груз ложится на плечи украинского народа, а потом мы слышим эти истории, повторяющиеся из раза в раз, о разнице между Киевом, между всеми городскими районами в центральной и западной Украиной… Там много здоровых молодых людей, которые не служат в армии. Мы то и дело слышим о таких случаях.





Притом сам по себе такого рода конфликт существует на протяжении всей нашей истории — кто идёт сражаться в войнах? Работающие бедные, верно? Молодые люди с ферм, из сельской местности. Так что в обществе существует напряжённость. Половина населения Украины признаётся в том, что понимает, почему люди — мужчины — не хотят оказаться мобилизованными, в основном считая, что эта война не стоит того, чтобы в ней умереть. И примерно половина украинских мужчин говорят о том, что не собираются служить в армии, будут избегать мобилизации. Собственно, все эти истории, статьи, видеоматериалы о том, как мужчины и женщины (по большей части, мужчины) избегают мобилизации, как мы видим, появляются уже довольно давно — год или почти полтора года. Так что для украинцев это огромная проблема.





Не понимаю, почему этот вопрос не становится центральной темой обсуждений здесь, в США. Его касаются, но затем он отходит на второй план, как только скажут: «Да ведь скоро прибудут F-16». А теперь Эммануэль Макрон отправляет истребители Mirage. Их построили 30 лет назад, но «не волнуйтесь, именно они и переломят ход событий» — эти истребители Mirage, которые, вероятно, прибудут туда месяцев через 15 или около того. То есть, таким образом просто уходят от проблем структурного характера. Почему украинцы заведомо не могут одержать победу в этой войне? Просто исходя из сопоставления масштабов. Какие бы критерии мы ни рассматривали: демографию, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее. Вот причины, по которым эта война для Киева заведомо проигрышная. Я действительно полагаю, что ожидания Украины и США, в целом Запада… в этом и заключаются их надежды, а также основанная на этих надеждах стратегия, пока мы будем и дальше вливать во всё это деньги. В НАТО предложили, по сути, ежегодно выделять Украине на военные нужды более 30 миллиардов долларов. Я пока точно не знаю, имеется ли здесь в виду дополнительное финансирование к тем средствам, которые предоставит Америка. А США, в любом случае обеспечат, по сути, половину натовского финансирования — объёма выделяемых средств. Но тогда тут всё логично: речь идёт о предоставлении Украине 60 миллиардов долларов в год на военные нужды и около 50 миллиардов долларов в год на поддержание её экономики и правительства на плаву — на то, чтобы не допустить их краха. То есть надежда заключается в следующем: если мы будем ежегодно вливать в год в эту войну 100 миллиардов долларов, то не позволим этому воздушному шарику сдуться, не дадим карточному домику сложиться. Но едва ли многие из нас поставили бы крупную сумму из личных средств на то, что эта затея увенчается успехом.



Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.