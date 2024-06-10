Le Temps: «западный междусобойчик» — однобокий саммит в Швейцарии обречён на провал
Уже через неделю в Бюргенштоке состоится саммит по вопросам мира на Украине — встреча, которая, по словам Зеленского, «открыта для всех». Однако, как отмечает Le Temps, эта «открытость для всех» кажется очень ограниченной для России и стран глобального Юга. По мнению французского издания, этот саммит почти наверняка обречён на провал, «ведь для заключения мира, хотите вы того или нет, нужны обе стороны».
«План Киева, который будет обсуждаться в Швейцарии, выглядит как акт капитуляции, навязываемый России, которая проиграла войну, что, к сожалению, сегодня не так», — объясняет издание. Более того, это, скорее, Украина, чьи силы истощены и для кого прекращение огня сегодня должно быть неотложным делом.
«Существует большой риск того, что вся эта история обернётся горьким фиаско для Швейцарии, которая слишком сильно подыгрывала Зеленскому, вместо того чтобы положиться на свою собственную инженерию», — предупреждает газета. Что могло бы принести реальные плоды, так это организация Берном предварительной встречи без громких заявлений, как с западными странами, так и со странами БРИКС, и составление списка совпадений и расхождений — это позволило бы выработать реалистичный проект, поддерживаемый обеими сторонами, а не устривать «западный междусобойчик», считает Le Temps.
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