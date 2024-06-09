Французский генерал: Россия может оказаться у Киева к ноябрю из-за задержек западной помощи

17:40
Ракетную опасность в Курской области отменили
Режим предупреждения о ракетной опасности, объявленный в Курской области в 16:36 мск, отменили.
17:39
Салливан: США помогают освобождать заложников в Газе, но войска не отправляли
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон помогал Израилю искать и освобождать заложников в секторе Газа, но не отправлял своих военных для участия в операции.
17:32
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали трое бойцов самообороны
Трое бойцов самообороны Белгородской области получили ранения в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины.
17:30
В ПАОК заявили об интересе к игроку ЦСКА Эджуке
В пресс-службе ПАОК высказались об информации о том, что клуб интересуется полузащитником ЦСКА Чидерой Эджуке.
17:27
Гуцул сообщила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине
Победа сторонников президента Молдавии Майи Санду на предстоящем референдуме по вопросу евроинтеграции может обернуться втягиванием республики в конфликт на Украине.
17:20
«Зеркало недели»: в Харькове произошли взрывы
Взрывы прозвучали в Харькове на Украине.
17:15
В «Аяксе» опровергли факт переговоров по Сперцяну
Председатель наблюдательного совета «Аякса» Михаэль ван Праг прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
17:13
Военная хроника показала кадры ударов российских военных по позициям ВСУ
Военная хроника показала кадры ударов FPV-дронами БТ-40 по позициям ВС Украины в Красногоровке (ДНР).
17:01
Сеть общепита пообещала переименоваться в честь Макдэвида в случае победы в Кубке Стэнли
McDonald's предложил переименовать рестораны в честь лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в случае его победы в Кубке Стэнли.
16:57
Авиационную опасность объявили в Воронежской области
Сирены авиационной опасности прозвучали в Воронежской области. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
16:52
Ракетную опасность повторно объявили в Курской области
Режим предупреждения о ракетной опасности вновь объявили в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
16:50
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с визитом Россию 10—11 июня
Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит с визитом Россию 10—11 июня, примет участие в Совете глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде.
16:46
Sport24: «Динамо» может арендовать у «Сочи» защитника сборной Марокко
«Динамо» заинтересовано в услугах защитника «Сочи» и сборной Марокко Яхьи Аттийят-аллаха.
16:44
Белый дом признал гибель мирных палестинцев при освобождении заложников в Газе
Соединённые Штаты признают гибель мирных палестинцев в ходе проведения операции по освобождению четырёх израильских заложников в секторе Газа.
16:30
В ФФККР рассказали о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов
Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Гурген Варданян высказался о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов.
16:30
LTD: Париж может направить Киеву не более шести истребителей Mirage
Власти Франции могут поставить на Украину не более шести истребителей Mirage 2000-5. Остальные самолёты Париж будет вынужден искать в других странах.
16:26
Шор заявил, что Молдавия захвачена проевропейцами, установлен тотальный режим
Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что в Молдавии установлен тотальный режим.
16:17
Моретто: «Зенит» интересуется нападающим «Милана» Йовичем
«Зенит» делал запрос по нападающему «Милана» Луке Йовичу.
16:16
Шор поблагодарил Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве
Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор поблагодарил российского лидера Владимира Путина за возможность провести второй съезд блока в Москве.
16:13
Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море
Эсминец ВМС Великобритании HMS Diamond подвергся атаке в Красном море со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».
16:01
Синоптик Ильин: на неделе температура в Москве поднимется до +27°С
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT предупредил о грозе в понедельник в столичном регионе.
16:01
Таубер: решение о едином кандидате на выборах президента Молдавии не принято
Оппозиция в Молдавии пока не приняла решение о едином кандидате на предстоящих президентских выборах.
15:59
Загитова считает, что без провалов нет развития человека
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что без провалов нет развития человека.
15:56
Сальдо: один человек погиб при обстреле жилого сектора посёлка Новая Маячка
Один человек погиб, ещё один ранен при украинском обстреле из РСЗО жилого сектора посёлка Новая Маячка.
15:48
Путин встретится с участниками программы «Время героев»
Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует встретиться с участниками программы «Время героев».
15:44
Представитель Захаряна сообщил, что игрок полностью выздоровел
Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья игрока.
15:40
Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Донецку
Вооружённые силы Украины 9 июня нанесли удар по Донецку в ДНР. В результате этого один мирный житель погиб, двое получили ранения.
15:39
Силы ПВО сбили ещё один беспилотник над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.
15:37
Гасилин: сборная России дошла бы до 1/4 финала Евро-2024
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о шансах сборной России на чемпионате Европы 2024 года в Германии в случае участия в турнире.
15:33
Музаев: с 1 сентября контрольные в школах должны занимать не более 10% учебного времени
Контрольные работы в школах с 1 сентября должны занимать не более 10% учебного времени. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
15:21
Marca: «Реал» и «Байер» договорились о переходе Вирца в 2025 году
Мадридский «Реал» и леверкузенский «Байер» достигли договорённости о том, что 21-летний полузащитник Флориан Вирц станет игроком «сливочных».
15:20
Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя
Попытки украинизировать Севастополь, предпринимавшиеся после 1991 года, провалились. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
15:16
В Подмосковье задержан мужчина, в пьяном виде сбивший подростка
Задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения сбил подростка на остановке в Московской области.
15:11
Гуцул допустила новые попытки давления Кишинёва на неё после участия в ПМЭФ
Власти Молдавии могут вновь попытаться оказать давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул после её участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и нового визита в Россию.
15:09
В «Алавесе» заявили, что клуб интересовался Бариновым, но он им не по карману
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал информацию о том, что клуб делал предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.
15:06
Песков: Запад вводит цензуру для своих СМИ
Западные власти вводят цензуру для своих медиа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
15:04
Гуцул заявила, что хотела бы ещё раз встретиться с Путиным
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул выразила желание снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
14:57
МО: силы ПВО около 14:00 мск уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО около 14:00 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
14:52
Игрок сборной Чехии пропустит Евро-2024 из-за падения с велосипеда
Полузащитник сборной Чехии Михал Садилек не выступит на чемпионате Европы 2024 года в Германии из‑за травмы.
14:50
В пяти областях на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины.
14:41
Tasnim: шесть иранских политиков прошли отбор на участие в выборах президента
Отбор на участие в выборах президента Ирана прошли шесть политических деятелей. Такие данные приводит агентство Tasnim.
14:40
Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Сайкин
Заместитель председателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни.
14:38
Юрист: родители Парсеговой должны будут выплатить Плющенко денежные средства
Юрист Максим Калинов заявил, что родители фигуристки Арины Парсеговой в полном объёме должны будут выплатить денежные средства академии Евгения Плющенко из‑за перехода.
14:26
Над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
14:26
Сигнал ракетной опасности запущен в Курской области
В Курской области запустили сигнал ракетной опасности.
14:21
Карпов: Баринов отказался переходить в клуб Примеры с понижением зарплаты
Испанский «Алавес» делал предложение московскому «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.
14:20
Директор отделения ФАО Кобяков: угроза массового голода в Газе сохраняется
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков сообщил, что угроза массового голода в секторе Газа сохраняется.
14:18
На Украине заявили о напряжённой ситуации для ВСУ на Покровском направлении
Напряжённая ситуация складывается для Вооружённых сил Украины на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике.
14:09
ХК СКА: пожар на арене никак не влияет на расписание команды
Пресс-служба ХК СКА отреагировала на информацию о пожаре на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
14:09
В украинской армии насчитывается почти 70 тысяч женщин
Вооружённые силы Украины насчитывают почти 70 тыс. женщин, 48 тыс. из которых проходят военную службу. С таким заявлением выступила заместитель главы Министерства обороны Украины Наталья Калмыкова.