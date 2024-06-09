Французский генерал: Россия может оказаться у Киева к ноябрю из-за задержек западной помощи

В ноябре, когда пройдут выборы президента США, российские войска могут оказаться около Киева, не исключает генерал Вансен Депорт, бывший директор Французской военной академии. В интервью France info он признал, что «пока Россия ближе к победе», а обещанное западными союзниками вооружение «может прийти слишком поздно».

Военная помощь Запада для Украины «может прийти слишком поздно», заявил в эфире France info генерал и бывший директор Французской военной академии Вансен Депорт. Он подчеркнул, что Киеву и союзникам нужно выработать «совместный план» по доставке вооружения и принять необходимые для этого меры.

При этом генерал признаёт, что «пока Россия ближе к победе». «Никакой серьёзный военный специалист не может утверждать, что Россия не будет у Киева к ноябрю», — подчёркивает эксперт.

Бывший глава военной академии считает, что Западу необходимо «прекратить кризисное управление, которое ведёт к катастрофе». По его мнению, необходимо перейти к настоящей стратегии по обороне и, опираясь на неё, выстраивать военные действия.