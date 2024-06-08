Bloomberg Оригинал

Bloomberg: Макрон завершает создание коалиции по отправке инструкторов на Украину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о скором завершении создания коалиции западных стран для отправки военных инструкторов на украинскую территорию, сообщает Bloomberg. По его словам, с таким «гораздо более эффективным и практичным» планом уже согласились несколько стран, при этом представитель Белого дома Джон Кирби отдельно подчеркнул, что США не будут в нём участвовать.
Bloomberg: Макрон завершает создание коалиции по отправке инструкторов на Украину
AP

Коалиция западных стран для отправки на Украину военных инструкторов будет окончательно сформирована в ближайшие дни, приводит Bloomberg слова Эммануэля Макрона. Президент Франции объяснил, что определённые группы войск «гораздо более эффективно и практично» тренировать на украинской территории, и назвал такую просьбу Киева «законной».

«Мы собираемся использовать ближайшие дни для завершения создания как можно более широкой коалиции», — заявил французский лидер на совместной пресс-конференции с Зеленским, который принимал участие в церемониях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Макрон добавил, что несколько стран уже согласились с предложенным планом.
 
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отдельно заявил репортёрам, что США не будут отправлять на Украину своих инструкторов. Несмотря на давление со стороны Зеленского, Байден не поедет на саммит по Украине в Швейцарии — вместо него Америку будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
Владимир Зеленский военнослужащие геополитика дипломатия Запад помощь Украина Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров