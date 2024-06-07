Politico: визит Байдена во Францию стал точкой напряжения между Парижем и Вашингтоном

Из-за споров по разным вопросам визит Байдена во Францию стал точкой напряжения между Вашингтоном и Парижем, пишет Politico со ссылкой на осведомлённые источники. При этом отказ президента США провести на фоне выборов в Европарламент совместную пресс-конференцию с Эммануэлем Макроном вызывал разочарование у последнего, хотя в Елисейском дворце это и отрицают, говорится в статье.
Плохо слаженные, иногда хаотичные, но определённо прочные — так описывает Politico отношения между президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
Байден и Макрон не сходятся во взглядах по нескольким важным вопросам. Французский лидер застолбил за собой показную роль сторонника европейской самостоятельности и самоопределения. Белый дом видит в нём своего рода непредсказуемого человека. В частности, Макрон призывал к таким вариантам политики по Украине, которые заставили администрацию Байдена нервничать.
Например, недавно французский лидер предложил своему американскому коллеге отправить западные войска на Украину. Байден отверг это предложение из-за опасений по поводу возможного обострения конфликта.
Официальный визит Байдена во Францию, приуроченный к 80-летию высадки союзников в Нормандии, ещё неделю назад был точкой напряжения между Парижем и Вашингтоном, которые спорили по поводу сроков и прочих вопросов, пишет издание со ссылкой на два осведомлённых источника.
По имеющейся информации, Макрон хотел, чтобы ужин с Байденом состоялся в пятницу, но планы американского президента выступить в этот вечер со второй речью в Нормандии сделали это невозможным. Кроме того, президент Франции на фоне выборов в Европарламент также хотел, чтобы Байден принял участие в совместной пресс-конференции, и был разочарован отказом Белого дома, хотя официально представитель Елисейского дворца заявил, что ни о каком разочаровании речи не идёт.
Тем не менее несмотря на существенные различия между Байденом и Макроном и на их огромную разницу в возрасте, оба лидера поразительным образом доверяют друг другу, подчёркивается в статье.
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