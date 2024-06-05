Французы «крайне обеспокоены» воинственной позицией президента Макрона по Украине, которую он использует в политических целях, указал кандидат в евродепутаты от партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в интервью France Inter. По его мнению, отправка военных инструкторов на помощь Киеву может втянуть Францию в конфликт с Россией, а прямое столкновение с ядерной державой приведёт к «катастрофическим и необратимым последствиям для мира во всём мире».
Возможное присоединение Украины к ЕС и НАТО ускорит вступление Европы в конфликт с Россией, поэтому «Национальное собрание» воздержалось от голосования за двустороннее соглашение с Киевом, заявил в эфире France inter глава партии Жордан Барделла. Кроме того, вместе с Марин Ле Пен он выступает против поставок на Украину ракет большой дальности, которые позволят ей наносить удары по российской территории, потому что это может привести к обострению напряжённости.
«Как только Франция отправит войска (на Украину. — ИноТВ), она станет участницей конфликта», — считает кандидат на выборах в Европарламент. Он подчеркнул, что миллионы французов «крайне обеспокоены воинственной позицией президента», и осудил его попытки использовать такой острый вопрос в политических целях.
Барделла напомнил, что Макрон уже неоднократно заявлял о желании отправить французских военных инструкторов на Украину. Если один из них погибнет во время российского обстрела, Франции придётся либо промолчать, либо вступить в прямое столкновение с ядерной державой. По мнению главы Нацобъединения, такой шаг приведёт к «катастрофическим и необратимым последствиям для мира во всём мире».
США должны перестать поставлять Украине оружие, тогда конфликт закончится через два-три месяца, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что об этом он сказал в ответ на письмо американского лидера Джо Байдена.
Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине, заявил президент Владимир Путин иностранным журналистам.
Украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему, заявил президент России Владимир Путин.
Инструкторы из западных стран присутствуют на территории Украины и несут там потери, но на Западе предпочитают молчать об этом, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос итальянского журналиста издания ANSA.
Киевский режим до смерти замучил в застенках американского журналиста, США даже не просят провести расследование, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с сотрудниками зарубежных информагентств.
Мобилизация на Украине сейчас идёт только на восполнение потерь, теперь администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снизить там мобилизационный возраст с 25 до 23, а потом и до 18 лет, — России об этом известно, заявил президент Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге.
Если говорить о безвозвратных потерях в зоне СВО, то их соотношение составляет примерно один к пяти, очень большие потери Украины на поле боя и привели к попытке провести тотальную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге.