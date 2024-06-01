Экс-депутат Марешаль: удары французским оружием по России вызовут ответную реакцию
МАРИОН МАРЕШАЛЬ, кандидат в евродепутаты от партии «Реконкиста»: Меня очень беспокоит правительство, которое активно участвует в военном обострении. Вначале нам объяснили, что речь прежде всего идёт об оборонительном вооружении, потом было наступательное вооружение, а теперь нам говорят, что французским оружием могут наноситься удары по российской территории. Это повлечёт последствия, о которых нам известно, — то есть возможный ответ России. Россия теперь может посчитать Францию участником военных действий и, таким образом, напрямую вовлечена в конфликт с Россией.
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