Киеву нельзя позволять обстреливать российские базы французским оружием из-за возможных последствий, считает кандидат в евродепутаты от партии «Реконкиста» Марион Марешаль. Во время дебатов на телеканале Europe 1 она заявила, что такое решение вызовет ответную реакцию и втянет Францию в конфликт с Россией.

МАРИОН МАРЕШАЛЬ, кандидат в евродепутаты от партии «Реконкиста»: Меня очень беспокоит правительство, которое активно участвует в военном обострении. Вначале нам объяснили, что речь прежде всего идёт об оборонительном вооружении, потом было наступательное вооружение, а теперь нам говорят, что французским оружием могут наноситься удары по российской территории. Это повлечёт последствия, о которых нам известно, — то есть возможный ответ России. Россия теперь может посчитать Францию участником военных действий и, таким образом, напрямую вовлечена в конфликт с Россией.

Я считаю, что желание поддержать Украину — главным образом в гуманитарном, материально-техническом и финансовом плане — не означает, не должно означать ведение боевых действий вместо неё и вступление в войну против России. Позвольте всё же мне…





ЛОРАНС ФЕРРАРИ, ведущая дебатов на Europe 1: То есть обстреливать российские базы нашим оружием нельзя?

МАРИОН МАРЕШАЛЬ: Конечно, нет. Из чувства ответственности и с учётом интересов французов. И также нельзя отправлять наши войска.

Теперь я хочу сказать… Не могу сказать, что меня это забавляет, потому что этот вопрос слишком серьёзный для забав, но я совсем не доверяю правительству, которое одновременно занимает воинственную позицию и уже совершенно неспособно обеспечить гражданский мир и безопасность на французской территории.