Марин Ле Пен: Макрон втягивает Францию в войну с Россией

Предлагая разрешить Украине обстреливать военные базы России с помощью французского оружия, президент Франции Эммануэль Макрон делает ещё один шаг к вмешательству в конфликт, считает глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. В интервью France info она заявила, что такой подход создаёт угрозу безопасности французов и целостности страны, а также может вылиться в третью мировую войну.

ЖЕРОМ ШАПУИ, ведущий France info: Эммануэль Макрон считает, что нужно позволить Киеву «нейтрализовать военные базы, с которых Россия запускает ракеты по территории Украины». Нужно ли позволять украинской армии наносить удары по этим базам с помощью французского оружия, которое мы поставляем?

МАРИН ЛЕ ПЕН, глава парламентской фракции «Национального объединения»: Эммануэль Макрон хочет, чтобы Франция вступила в войну. Вот так. Потому что, принимая во внимание объявление об отправке войск и это объявление, которое явно стало ещё одним шагом по вмешательству конфликт, я делаю вывод, что Эммануэль Макрон хочет, чтобы Франция полностью погрузилась в войну с Россией.

САЛИА БРАКЛИА, ведущая France info: Это требование Украины.

МАРИН ЛЕ ПЕН: Я против. Я считаю, что это создаёт совершенно головокружительную угрозу для безопасности наших соотечественников, целостности нашей территории. Так что я, как всё время повторяю, выступаю за поставки Украине оборонительного вооружения…

ЖЕРОМ ШАПУИ: Но если Украину обстреливают с баз, которые расположены в России, — удары по этим базам будут считаться обороной? Это законная оборона?

МАРИН ЛЕ ПЕН: …но я, как и США, и Германия, против того, чтобы разрешать Украине наносить удары по российской территории оружием, которое мы ей поставили.

ЖЕРОМ ШАПУИ: Но если с этих российских баз обстреливают Украину?

МАРИН ЛЕ ПЕН: Это шаг к вступлению в третью мировую войну.

САЛИА БРАКЛИА: К обострению напряжённости?

МАРИН ЛЕ ПЕН: Простите, что говорю крайне резко: я против всего того, что может создать угрозу мирового конфликта, в котором Франция, к тому же, будет в первых рядах.