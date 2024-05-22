Politico: безразличие французов к Украине и ЕС сводит на нет предвыборную кампанию партии Макрона

Перед выборами в Европарламент французский президент и его союзники делают ставку на такие глобальные темы, как украинский конфликт и объединение блока вокруг Парижа. Но их идеи не пользуются большой популярностью среди избирателей, которых больше беспокоит безопасность внутри их собственной страны, пишет Politico.
Эммануэль Макрон сталкивается с идеальным штормом. В преддверии июньских парламентских выборов в ЕС президент и его союзники пытаются убедить избирателей поддержать проевропейское видение сильного блока, в котором Париж играет центральную роль, и делают ставку на противостояние России. Но эти идеи не находит широкого отклика на фоне всплеска насилия и преступности в самой Франции, пишет Politico.
По словам издания, в глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдалёнными проблемами. В одном из недавних опросов исследовательской компании Odoxa, только десятая часть респондентов назвала украинский конфликт одним из трёх факторов, которые повлияют на их выбор, в то время как более трети (35%) отдали предпочтение вопросу безопасности.
«Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность», — заявил аналитик Odoxa Эрван Лестроан. По его мнению, текущий электоральный цикл, в котором господствуют внутренние вопросы, рассматривается избирателями как промежуточное голосование перед президентскими выборами.
Правительство Макрона старательно пытается доказать публике, что оно жестко борется с преступностью. Но то же исследование Odoxa показывает, что 70% французов считают действия государства в вопросах безопасности «недостаточными».
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