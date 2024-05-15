Bloomberg: из-за раскола между Францией и Германией ЕС рискует лишиться способности добиваться результатов

Противоречия между Макроном и Шольцем привели к тому, что франко-германские отношения теперь нуждаются в срочном восстановлении, пишет Bloomberg. Нынешний раскол между Парижем и Берлином грозит привести к возникновению дисфункциональных двусторонних отношений, которые, в свою очередь, скажутся на способности Евросоюза добиваться результатов на фоне текущих проблем.
Демонтаж в Берлине 15-метровой копии Эйфелевой башни, установленной в знак дружбы ещё во времена холодной войны, стал удачным символом состояния отношений между Парижем и Берлином, которые вместе стремятся задавать тон для всей Европы, пишет Bloomberg.
Франко-германские связи крепчают и слабеют в зависимости от политических сезонов, однако сейчас из-за возникшего между двумя странами раскола они, похоже, нуждаются в срочном восстановлении, поскольку нынешние лидеры обоих государств кажутся несовместимыми.
В лице Эммануэля Макрона Франция имеет динамичного, красноречивого президента со склонностью к смелым заявлениям. Олаф Шольц, в свою очередь, имеет репутацию угрюмого канцлера со сдержанным подходом к выработке политики.
Эта странная комбинация рискует превратиться в дисфункциональные отношения, которые скажутся на способности Евросоюза добиваться результатов на фоне украинского конфликта, роста националистических настроений и экономического кризиса.
При этом, как отмечается в статье, грандиозные планы Макрона и его нападки на Шольца затмевают тот факт, что Берлин усиливает свои обязательства в отношении Украины, в то время как Франция стоит на месте.
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