Эксперт: Россия пользуется моментом, пока западное оружие идёт на Украину
ГИЙОМ ЛАГАН, специалист по вопросам обороны, профессор Института политических исследований: После дополнительного голосования в конгрессе, то есть голосования по американской помощи, которую одобрили три недели назад, все говорили, что российские войска усилят давление на Украину именно для того, чтобы воспользоваться благоприятным моментом для своего наступления, когда решение о помощи принято, но она ещё не доставлена. Постепенно она будет поставляться, но большое количество оружия, которое должны выпустить США, ещё не произведено. Так что перед Украиной стоит задача продержаться.
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