Эксперт: Россия пользуется моментом, пока западное оружие идёт на Украину

Киев ещё не получил обещанное западное оружие и российская армия, пользуясь моментом, успешно наступает, рассказал специалист по вопросам обороны Гийом Лаган в эфире France info. На фоне нехватки солдат Украине очень трудно, и перед Западом стоит выбор: ускорить доставку вооружения, заставить Киев ужесточить правила мобилизации или перебросить свои войска.

ГИЙОМ ЛАГАН, специалист по вопросам обороны, профессор Института политических исследований: После дополнительного голосования в конгрессе, то есть голосования по американской помощи, которую одобрили три недели назад, все говорили, что российские войска усилят давление на Украину именно для того, чтобы воспользоваться благоприятным моментом для своего наступления, когда решение о помощи принято, но она ещё не доставлена. Постепенно она будет поставляться, но большое количество оружия, которое должны выпустить США, ещё не произведено. Так что перед Украиной стоит задача продержаться.

Но это не единственная проблема — в украинской армии также не хватает военнослужащих. Вы хотели об этом сказать?

КАРОЛИН ЛОЙЕ, ведущая France info: Конечно, я собиралась вас об этом спросить.

ГИЙОМ ЛАГАН: Так что, действительно, Украине очень трудно.

КАРОЛИН ЛОЙЕ: Солдаты измучены, к тому же проблемы с мобилизацией. До такой степени, что приняли законопроект по призыву заключённых, если не ошибаюсь. На этом фоне наступление (России. — ИноТВ) вызывает всё больше беспокойства?

ГИЙОМ ЛАГАН: Вызывает, принимая во внимание площадь Украины. Украина больше, чем Франция. России ещё придётся завоевать много территории, а продвигается она очень медленно и, возможно, ценой больших жертв, однако ситуация развивается в её пользу.

Таким образом, перед Западом стоит выбор: либо ускорить поставки оружия Украине, либо заставить Украину принять тот самый закон о мобилизации, чтобы больше молодых украинцев пошли воевать, либо, возможно, рассмотреть альтернативные сценарии. На этих выходных Эммануэль Макрон снова упомянул о переброске западных войск на Украину. Такие сценарии рассматриваются командованием.