Politico: если Харьков падёт, Украина рискует лишиться поддержки Запада

Сражение в Харьковской области может стать поворотным моментом в украинском конфликте. Поражение ВСУ на этом направлении грозит ослабить поддержку Киева со стороны западных союзников, пишет Politico.

Харьков и его окрестности сталкиваются с «интенсивной волной атак» российских войск. Всё говорит о том, что эта активность знаменует собой начало решающей битвы, которая будет иметь ключевое значение для исхода украинского конфликта, пишет Politico.

На кону стоит не только контроль над одним из крупнейших населённых пунктов Украины, но и потенциально — способность страны продолжать боевые действия. «Если Харьков падёт, вскоре за ним может пасть и решимость Запада», — подчёркивается в статье.

По словам издания, к северу от Харькова сейчас бушует ожесточённая борьба за контроль над группой из 30 городов и деревень. Местные чиновники жалуются, что русским позволяет продвигаться вперёд отсутствие надёжных укреплённых позиций и задержка с поставками западного оружия.

Высокопоставленные украинские офицеры сомневаются, что их армии удастся помешать России добиться заметных территориальных приобретений. Более того, в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские круги вновь могут потребовать от Киева вступить в переговоры с Москвой, отмечается в статье.

В ВСУ опасаются, что ставка Путина себя оправдает. В таком случае, по их мнению, российскому президенту удастся «подавить украинское сопротивление и истощить поддержку Киева со стороны Запада», обращает внимание Politico.