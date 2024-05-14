NYT: ситуация близка к критической — украинские военные рисуют мрачную для Киева картину

На фоне наступления российских войск в Харьковской области глава ГУР Украины в общении с The New York Times обрисовал мрачную для ВСУ картину. При этом, как отмечается в статье, его безрадостная оценка перекликается с озвученными в последние дни мнениями других украинских офицеров о том, что военные перспективы Киева тускнеют.

Столкнувшись с наступлением России, глава ГУР Украины Кирилл Буданов рисует мрачную для Киева картину, пишет The New York Times.



По его словам, ВСУ, испытывающие нехватку солдат, грозит «критическая» ситуация на северо-востоке Украины в то самое время, когда они пытаются отразить российское наступление, которое развивается уже несколько дней.



«Ситуация на грани, — заявил Буданов в ходе видеозвонка из бункера в Харькове. — Каждый час эта ситуация приближается к критической».



Его мрачная оценка перекликается с озвученными в последние дни оценками других украинских офицеров о том, что военные перспективы Киева тускнеют. Украинцы сталкиваются не только с численным превосходством российских войск, но и с острой нехваткой оружия, особенно артиллерийских боеприпасов.



При этом военная помощь со стороны США на сумму $60,8 млрд, одобренная три недели назад после нескольких месяцев тупика в американском конгрессе, едва начала поступать.