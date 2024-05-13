N-TV: официальный Берлин отверг идею использования ПВО НАТО для защиты Украины

Ряд значимых немецких политиков выступили за защиту неба над Украиной с помощью систем ПВО НАТО, размещённых на восточной границе альянса. Телеканал N-TV отмечает, что обсуждаемая идея вынудила правительство Германии занять определённую позицию. Официальный Берлин заявил, что не менял мнение и по-прежнему выступает категорически против прямого участия альянса в защите неба над Украиной.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что позиция Берлина по использованию систем ПВО НАТО для защиты Западной Украины не менялась и прежние аргументы против «остаются в силе для высказанных предложений».

N-TV сообщает, что необходимость вновь обозначить позицию по ПВО возникла у Берлина после того, как ряд политиков от партий «Союз 90 /Зелёные», ХДС, СвДП «выразили симпатию к созданию защитной зоны в воздушном пространстве Украины, которая также могла бы быть обеспечена с территории НАТО».

По словам Хебештрайта, Германия продолжает работать над защитой воздушного пространства Украины, но не допускает прямого участия военных НАТО. В частности, «Германия делает это, поставляя ещё одну систему ПВО Patriot».