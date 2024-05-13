N-TV: официальный Берлин отверг идею использования ПВО НАТО для защиты Украины

02:41
Белый дом: запрет на импорт урана позволит США устранить зависимость от России
Соединённые Штаты считают, что запрет на импорт урана из России позволит Вашингтону устранить зависимость от Москвы в сфере мирной ядерной энергетики.
02:29
Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на ввоз в США урана из России
Американский лидер Джо Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.
02:05
МЧС: пожар на теплоходе «М.В. Ломоносов» в сухом доке в Архангельске локализован
Пожар на теплоходе «М.В. Ломоносов» в сухом доке в Архангельске локализован.
01:59
Пенсионер и подросток, пропавшие в лесу на Кубани, найдены
Пенсионер и подросток с особенностями развития, которые пропали в лесу города Горячий Ключ на Кубани, найдены.
01:43
ТАСС: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
Задержан начальник Главного управления кадров российского Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
01:26
В городе Умани Черкасской области произошёл взрыв
В городе Умани Черкасской области Украины раздался взрыв.
01:21
Госдеп: ВС России могут предпринять шаги по продвижению под Харьковом
Соединённые Штаты считают, что российские войска могут предпринять шаги для дальнейшего продвижения в Харьковской области, сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
00:59
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Ольгинке
ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Ольгинке.
00:54
Вучич объяснил решение встретиться с женой Зеленского и Кулебой в Белграде
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербии нужно сотрудничать с Украиной, не признавшей Косово, поэтому он так радушно принимает в Сербии главу украинского МИД Дмитрия Кулебу и жену Владимира Зеленского Елену.
00:35
Гладков: шесть жилых домовладений повреждены после обстрела ВСУ Новой Таволжанки
ВС Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены шесть частных жилых домовладений, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
00:19
Конгресс предложил запретить снимать с вооружения термоядерные боеголовки W76-2
Палата представителей конгресса Соединённых Штатов предложила в 2025 финансовом году, который начнётся 1 октября 2024 года, запретить снимать с вооружения устаревшие термоядерные боеголовки W76-2.
00:04
Боевики ИГ убили пятерых военных в Ираке
Пятеро иракских военных погибли в результате нападения террористов ИГ* на границе между провинциями Дияла и Салах-эд-Дин.
00:00
Медведев — о матче против Меджедовича: в какой-то момент подумал, что моей игры недостаточно для победы
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над сербом Хамадом Меджедовичем.
23:58
«Реал Сосьедад» с Захаряном проиграл «Барселоне» в чемпионате Испании
«Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
23:55
Захарова заявила, что Украина является инструментом НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО использует Украину как инструмент против России.
23:52
«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв произошёл в Днепропетровске.
23:47
Зеленский и Сырский заявили о сложной ситуации в Харьковской области
Киевский режим признаёт, что ситуация на Харьковском направлении является тяжёлой.
23:47
Польские солдаты потеряли винтовку во время учений
Польские солдаты потеряли снайперскую винтовку во время учений. Об этом сообщили в войсках территориальной обороны.
23:36
В лесу на Кубани пропали пенсионер и 17-летний подросток
В лесном массиве города Горячий Ключ в Краснодарском крае пропали мужчина 77 лет и подросток 17 лет.
23:35
МО: Канада в 2024 году не поставляла военную технику в Израиль
Канада в текущем году не организовывала поставки вооружений в Израиль.
23:31
Разин: не откажусь от возможности возглавить сборную России, если ФХР предложит
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о возможном назначении в сборную России.
23:28
Минобороны Канады: помощь Украине не должна способствовать эскалации конфликта
Глава Минобороны Канады Билл Блэр сказал, что НАТО должно помогать Украине поставками вооружений, но делать это нужно так, чтобы не спровоцировать эскалацию конфликта.
23:18
Politico: госсекретарь США Блинкен на этой неделе посетит Киев
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на этой неделе посетит Киев, пишет американское издание Politico.
23:16
Тихонов: история Слишковича напоминает Карреру, на него сделали ставку — он стал чемпионом
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.
23:15
В двух городах Сумской области объявили эвакуацию населения
В городах Белополье и Ворожба в Сумской области начали эвакуацию населения.
23:12
Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что не видит угрозы наступления на Харьков
Угрозы наступления российских войск на Харьков нет. Такое мнение выразил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.
23:05
В Никосии прошёл митинг в память о погибших в Белгороде
Митинг в память о погибших в Белгороде прошёл в Никосии возле здания посольства России на Кипре.
23:05
Белый дом отказался комментировать формирование нового правительства России
Администрация США в данный момент не может комментировать информацию о формировании нового правительства России,
23:00
Медведев победил Меджедовича и вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
22:55
Писарев: Семака не нужно менять, «Зенит» не угадал с ключевым трансфером — Артуром
Бывший главный тренер «Краснодара‑2» Николай Писарев высказал мнение касательно возможной отставки главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
22:52
Сигнал ракетной опасности отменён в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности отменена в Белгороде и Белгородском районе.
22:50
ВСУ за два года эскалации выпустили по ДНР свыше 184 тысяч боеприпасов
Армия Украины более чем за два года конфликта выпустила 184 129 снарядов различного калибра по территории ДНР.
22:49
Макрон: ЕС нужно пересмотреть бизнес-модель без дешёвых энергоресурсов из России
Евросоюз должен пересмотреть свою бизнес-модель за неимением дешёвых российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
22:48
Гурцкая: за Тюкавиным может появиться очередь, цена для Европы не очень большая
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возможный уход нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.
22:37
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде
Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе.
22:37
Белый дом: США добиваются от союзников передачи ВСУ дополнительных ЗРК Patriot
США пытаются добиться от своих союзников передачи ВСУ дополнительных ЗРК Patriot.
22:29
Чинквини: Моуринью мог бы сменить Семака на посту главного тренера «Зенита»
Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини высказал мнение, что Жозе Моуринью мог бы сменить Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
22:25
В результате пожара на теплоходе «М.В. Ломоносов» никто не пострадал
Пострадавших при пожаре на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельской области нет, сообщили в областном Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты.
22:22
Премьер-министр Дании: истребители F-16 появятся на Украине в течение месяца
Дания поставит истребители F-16 Украине в течение месяца.
22:15
В ФХР назвали несправедливой ситуацию с санкциями по делу вратаря Федотова
Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о санкциях Международной федерации хоккея (IIHF) по делу голкипера Ивана Федотова.
22:14
Белый дом: США вскоре объявят о выделении нового пакета помощи для Украины
Соединённые Штаты в ближайшие дни объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины.
22:07
Белый дом: США не поставят Израилю ряд видов оружия в случае вторжения в Рафах
США не поставят Израилю определённые виды наступательных вооружений, если ЦАХАЛ начнёт наземную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.
22:06
МЧС: на теплоходе «М.В. Ломоносов» в Архангельской области произошёл пожар
Площадь пожара на теплоходе «М.В. Ломоносов» превышает 900 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.
22:03
Агент Тикнизяна: Наир действительно хочет попробовать свои силы в Европе
Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.
21:52
Госдеп США: армия России предпримет шаги для продвижения на Харьков
В Вашингтоне ожидают, что Вооружённые силы России могут предпринять шаги для продвижения на Харьковском направлении.
21:51
Гусев стал MVP регулярного сезона КХЛ во второй раз в карьере
Нападающий «Динамо» Никита Гусев стал самым ценном игроком по итогам сезона-2023/24.
21:47
Премьер Финляндии заявил о критической ситуации на Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о критической ситуации на Украине и призвал усилить поставки военной помощи Киеву.
21:43
Конгресс США пригрозил Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах
Группа членов палаты представителей конгресса США от обеих партий намерена ввести санкции в отношении Грузии за принятие закона об иноагентах.
21:36
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
21:34
Бирюков — обладатель приза «За верность хоккею» имени Гимаева
Экс-защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков был удостоен награды «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева.