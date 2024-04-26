Греция и Испания отказались отправлять Зеленскому свои «патриоты»

15:37 Набиуллина: пространство для снижения ключевой ставки сократилось Глава Банка России Эльваира Набиуллина сообщила, что к настоящему моменту пространство для снижения ключевой ставки сократилось.

15:36 В Ростове ищут блогера-самбиста, который снимает на видео нападения на людей Полиция Ростова-на-Дону начала проверку после появления в сети видеороликов, на которых блогер-самбист избивает людей, сообщили RT в УМВД по городу. На кадрах один и тот же мужчина нападает на людей, бьёт их по лицу и издевается.

15:32 Богомаз: женщина погибла при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Курковичи Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирная жительница погибла в результате атаки Вооружённых сил Украины при помощи дрона-камикадзе в селе Курковичи.

15:29 Андреева стала рекордсменкой турниров категории WTA 1000 по победам до 17 лет Российская теннисистка Мирра Андреева установила новый рекорд турниров категории WTA 1000.

15:27 Спортивные игры ПМЭФ-2024 объединят мероприятия по 18 видам спорта Спортивные игры ПМЭФ-2024 объединят мероприятия по 18 видам спорта. В частности, традиционный забег по центру Санкт-Петербурга в рамках форума пройдёт утром 6 июня под девизом «Навстречу Играм дружбы». На старт выйдут участники Форума и жители города.

15:20 Курс евро на Мосбирже опустился ниже 98 рублей Курс евро на Московской бирже опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта текущего года.

15:16 РИА Новости: задержан ещё один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Силовики задержали ещё одного подозреваемого в причастности к теракту, который произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

15:16 Шахматистки Лагно и Горячкина гарантировали себе участие в турнирах серии Гран-при Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина гарантировали себе участие в турнирах серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

15:14 Блинкен: если КНР не решит проблему с поддержкой России, это сделают США Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что если Китай не решит проблему с поддержкой России, то вместо Пекина это сделают Соединённые Штаты.

15:13 МВД: более 350 млн рублей изъято у подозреваемых по делу даркнет-платформы Hydra Свыше 350 млн рублей изъято у подозреваемых в России и Белоруссии, связанных с даркнет-платформой Hydra.

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15:09 Павлюченкова обыграла Сэвилл и вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

15:07 Путин: необходимо обеспечивать стабильность общественно-политической системы Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечивать стабильность российской общественно-политической системы.

15:06 Путин назвал День Победы священным для россиян праздником Президент России Владимир Путин назвал День Победы священным для россиян праздником.

14:58 Business Insider: новый пакет помощи США может стать последним для Украины Новый пакет помощи США в $61 млрд может стать последним для Украины.

14:56 Песков сообщил, что не видел официальных данных о «доме Иванова на Рублёвке» В Кремле не видели сообщений о том, что у арестованного замминистра обороны Тимура Иванова нашли «дом на Рублёвке за 1 млрд рублей», в данной ситуации нужно ориентироваться на официальные сведения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

14:54 МИД КНР: США лицемерят, осуждая торговые отношения Пекина и Москвы Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты проводят лицемерную политику, осуждая торговые отношения между Китаем и Россией.

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14:40 Welt: дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ситуацию в пользу Украины Дальнобойные ракеты ATACMS не помогут Украине изменить ситуацию в зоне СВО в свою пользу. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

14:38 Минобороны: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции.

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14:30 РФС: ориентиром для возвращения России является отборочный турнир ЧМ-2030 Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций.

14:26 ФАС России выдала предупреждение OZON Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу OZON, ведомство усмотрело в действиях компании признаки нарушения антимонопольного законодательства.

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14:11 МИД: Китай сделал ФРГ строгое представление из-за обвинения в шпионаже Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что Китай сделал Германии строгое представление в связи с обвинением в шпионаже.

14:06 Синоптик Шепоренко оценила возможность дождя с песком на Урале Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко прокомментировала сообщения о дождях с африканским песком.

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