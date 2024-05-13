WSJ: украинская система ПВО дышит на ладан

Украинские системы ПВО еле справляются с российскими атаками, пишет The Wall Street Journal. Их показатели постоянно снижаются, а боеприпасы для систем Patriot, поставляемых Западом, и вовсе на исходе. При этом Россия, напротив, наращивает количество обстрелов и использует более продвинутые виды оружия. Поэтому в целом складывается крайне неутешительная картина для Киева.

Показатели украинских ПВО значительно снизились по сравнению со временем начала СВО, пишет The Wall Street Journal. Сейчас им удаётся отбивать значительно меньше российских атак. А вот Россия, напротив, наращивает количество БПЛА и ракетных обстрелов и использует более продвинутые виды оружия — вроде баллистических ракет.

Раньше лучшей защитой для подобных атак были поставляемые Западом системы Patriot. Однако не секрет, что сейчас запасы боеприпасов для них у Киева на исходе.

Поэтому неудивительно, что за последние полгода Украина перехватила лишь 46% российских ракет. Хотя ещё в течение предыдущих шести месяцев этот показатель составлял 73%, пишет издание со ссылкой на ежедневные данные командования ВВС Украины. Причём в прошлом месяце эта цифра и вовсе снизилась до 30%.

Гораздо лучше дела обстоят с перехватом беспилотников большой дальности, поскольку их легче сбивать. Здесь показатель снизился всего на 1% за полгода и составил 82%. WSJ признаёт, что эти данные нельзя считать полными, поскольку Киев использует эту статистику в пропагандистских целях. Однако они дают представление об общей картине.

Участившиеся российские бомбардировки прежде всего нацелены на разрушение инфраструктуры и истощение и без того скудных украинских запасов ракет. На днях Энтони Блинкен заявил, что многомесячная задержка с получением одобрения конгресса нового пакета помощи обошлась Киеву очень дорого.

По словам представителя европейской военной разведки, следующие два месяца будут иметь решающее значение и покажут, сможет ли ВСУ сдержать напор российских ВВС до того, как на Украину начнут поступать новые западные ПВО.

«Чем меньшую угрозу украинская оборона представляет для российской авиации, тем больше угроза украинским наземным силам и критически важной инфраструктуре», — цитирует WSJ слова Дугласа Барри, специалиста по военно-космической тематике в Международном институте стратегических исследований.

Согласно последним данным, за шесть месяцев Россия выпустила примерно на 45% больше дронов и ракет. По признанию представителя ВСУ, их перехват приводит к сокращению запасов украинских боеприпасов. Кроме того, крупные обстрелы подавляют украинскую оборону из-за того, что системы ПВО просто не могут перезаряжаться достаточно быстро.

Россия также нарастила и количество запусков беспилотников большей дальности «Шахед», увеличив их количество в два раза за последние полгода. Аналитики считают, что их частично используют для проверки средств ПВО перед запуском ракет.

Идут вверх и показатели по запускам российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» — за полгода они увеличились до 114 и 46, по сравнению с 33 и 27, соответственно.

За последние шесть месяцев Украине удалось сбить лишь 10% ракет, выпущенных Россией, констатирует издание. Более того, в 2024 году она не перехватила ни одной из ракет С-300 и С-400. Показатели перехвата крылатых ракет немного выше, поскольку, по данным ВВС США, их можно перехватить с помощью более широкого спектра средств ПВО. Украина как раз использует системы ПВО средней дальности, которые подходят для этой цели.

Единственным надёжным способом сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты для Украины остаются системы Patriot. Однако, по признанию WSJ, их очень мало у Киева, ракеты приходится экономить из-за задержек с поставками из США.

Теперь после одобрения нового пакета поставки ракет-перехватчиков возобновятся. Но в то время как некоторые из них поступят на Украину со складов, другие будут заказаны, а на их изготовление уйдёт не один год.

Как пишет издание, ВСУ отказались сообщать точное количество систем Patriot, работающих на Украине. Однако они заверили, что для их пересчёта хватит пальцев одной руки, а Зеленский заявил, что Киеву нужно ещё как минимум семь дополнительных ракетных комплексов. При этом чтобы покрыть всю территорию страны, это количество нужно довести до 25.

В распоряжении Украины есть множество других систем ПВО, среди которых Nasams и Iris/T, но они не эффективны против баллистических и гиперзвуковых ракет, а также против зенитных ракетных комплексов, перепрофилированных в ударные из оборонительных.

По мнению специалистов, война в воздухе теперь может сводиться к одному — какая из сторон опередит противника в поставках ракет. В этом вопросе Киев полностью зависит от Запада. А вот Россия, по словам украинского чиновника, всё ещё располагает собственными запасами. Более того, Москва может производить до 170 ракет ежемесячно.