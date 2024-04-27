Welt: ПВО Харькова не справляется — у киевского командования не нашлось западных систем для его защиты

Украинские солдаты пожаловались немецкому телеканалу Die Welt, что из-за совершенствования российской тактики удары по Харьковской области стало трудней отражать. Телеканал отмечает, что у Киева не нашлось для региона современной техники ПВО: ВСУ оперируют в регионе зенитными установками из 1960-х, которые показывают «пределы возможностей мобильных ПВО».

ТАТЬЯНА ОМ, корреспондент Die Welt: Насколько остро всё это на самом деле здесь необходимо, в этом мы смогли сами убедиться, когда нам было разрешено несколько часов подряд сопровождать украинские мобильные подразделения ПВО в районе Харькова. И в ту же ночь мы также осознали пределы того, чего могут достичь эти люди.

Грузовик КрАЗ с зенитной установкой ЗУ-23-2 выдвигается на первую за ночь позицию где-то в Харьковской области. Машина и экипаж входят в состав мобильных подразделений ПВО Харькова.

ТАТЬЯНА ОМ: Здесь позади меня стоят три небольших отделения войск ПВО Украины и сейчас получают вечерние приказы, так сказать, на предстоящую ночь. Задача ясна. Это задача, которую они пытались выполнить неделями и месяцами: сохранить небо безопасным здесь в Харьковской области и над миллионной метрополией — Харьковом, насколько это возможно, учитывая массированность российских атак. Командующий Александр объясняет в разговоре, что прежде всего постоянно меняющиеся действия российских нападающих постоянно ставят перед защитниками новые задачи.

АЛЕКСАНДР, командующий отрядом ПВО: После каждой атаки они анализируют, где и как мы перехватили их дроны, ракеты. Обобщая: были времена, когда мы точно знали направления атаки, а сейчас каждый пуск с их стороны — это вызов. Новый маршрут — новый анализ, который нам предстоит сделать.

О (ракетах. — ИноТВ) Patriot, Iris-T или (ЗСУ. — ИноТВ) Gepard здесь в регионе нет и речи. Системы вооружения 60-х годов в сочетании с современными лазерными технологиями должно быть достаточно. Зенитчик Эдуард объясняет, какие факторы усложняют его работу.

ЭДУАРД, зенитчик: Когда они летят очень высоко, я вижу на моём планшете только крошечную иголку, почти не видимую. Поэтому это очень тяжело — сбить цель на такой высоте с большой скоростью.

Взглянув на планшет стрелка, понимаешь, о чём он говорит.

В демонстрационных целях раздаются выстрелы в воздух, перед тем как отряд отправляется в путь, чтобы предотвратить атаки россиян. Но события, произошедшие позднее той ночью, очень ясно показывают, где находятся пределы возможностей мобильных подразделений ПВО Харькова.

ТАТЬЯНА ОМ: А ещё есть оружие, против которого все мобильные силы ПВО бесполезны. С-300, например, относятся к ракетам класса «земля — воздух», но здесь используются как ракеты «земля — земля». Сразу две из них попали сюда ночью. Здесь, рядом со мной, мы видим одну ударную воронку, а всего в нескольких метрах дальше вторую воронку, куда врезался второй С-300.

Шесть человек получили ранения, а также нанесён огромный материальный ущерб в результате удара двух С-300. А для ПВО региона и города Харькова в очередной раз горько осознание, что для отражения подобных атак им потребуются другие системы вооружения.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.