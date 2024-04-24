Продвижение России осложняет положение ВСУ — CNN показал, как изменилась линия фронта с начала года

Корреспондент CNN Клэр Себастиан разъяснила зрителям канала, каких успехов смогли добиться российские войска на Украине в последние месяцы, показав продвижение россиян на карте. Как отметила журналистка, ВС РФ продолжают теснить украинцев и на восточном, и на южном направлении, постепенно выходя к важным высотам, занятие которых сделает положение украинцев ещё более плачевным.

КЛЭР СЕБАСТИАН, корреспондент CNN: ...Однако затем, начиная с октября прошлого года — сейчас мы перенесёмся обратно туда, и вы увидите, как идёт отсчёт месяцев на экране, — вот в этом важнейшем районе восточного фронта, на который мы посмотрим крупным планом, обстановка начала постепенно меняться: началось российское наступление — и к середине февраля Украине пришлось уйти из города Авдеевка, который до этого момента сопротивлялся чуть ли не десятилетие. Но там российское наступление не остановилось.

Учитывая, что красным цветом обозначены территории, занятые Россией, вы можете видеть, что к концу марта россияне заняли ещё несколько деревень вот здесь, внизу. Территориальные приобретения получились крохотными, однако они стали сигналом о том, что линия фронта в этом месте нестабильна. Теперь же наступление продолжается в направлении Очеретино, оно вот здесь, и Новокалиново. Опять же это — лишь сёла, но они стоят на очень важных высотах, что может сулить ещё больше успехов России.

А ведь Россия наступает не только там: на юге она ведёт бой за возвращение таких, например, сёл, как Работино, которое Украина смогла вернуть себе в прошлом году. А кроме того, постоянным ударам подвергается Харьков — второй по размерам город Украины.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Он (Путин. — ИноТВ) сказал: «Ну надо отодвигать, надо двигать ту линию, с которой они могут по нам бить». Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Путина нужно спустить на землю, и наше небо должно снова стать безопасным.

КЛЭР СЕБАСТИАН: Помните Бахмут — единственный серьёзный успех России за весь прошлый год? Так вот, Россия теперь резко нарастила усилия по продвижению к востоку от этого города, дабы взять город Часов Яр. А возможная потеря города станет серьёзным ударом для Украины, поскольку россияне откроют себе крайне важную дорогу к таким городам, как Краматорск на севере, а также Константиновка, — ведь Россия получит ещё больше высот для того, чтобы обстреливать эти транспортные узлы, используемые военными.

Итак, подытожим: Украина считает, что Россия может уже в мае начать масштабное наступление, — а это значит, что новая партия помощи от США не сможет попасть на фронт достаточно быстро. Клэр Себастиан, CNN, Лондон.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2024 года.