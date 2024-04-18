Business Insider: отчаянное положение Украины повышает шансы на её поражение

16:27
Иранский дипломат высказался о возможности атаки Израиля на Тегеран
Представитель Ирана в Испании Реза Забиб считает, что по логике Израиль не должен атаковать его страну в ответ.
16:26
В ГД предложили выселять из общежитий отсутствующих в них полгода студентов
Председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелёв подготовил законопроект, который предоставит вузам право расторгать договор о проживании в общежитии, если студент не появлялся в нём в течение полугода.
16:20
Газизов сообщил, что суд утвердил мировое соглашение между ним и «Спартаком»
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что он и клуб отказались от взаимных исков в адрес друг друга.
16:18
В Харькове произошёл взрыв
На северо-востоке Украины в городе Харькове произошёл взрыв, информирует издание «Общественное. Новости».
16:13
КСИР: Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля
Командующий подразделениями Корпуса стражей Исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб заявил, что Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов нанести по ним удары.
16:10
Ларионов рассказал, что убрал токсичных людей из «Торпедо» во время сезона КХЛ
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, как его команда справлялась с трудностями во время сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:06
Песков: Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с губернатором Тюменской области Александром Моором, отметил, что президент России Владимир Путин всегда требует от представителей власти корректных выражений о людях.
16:01
В Киеве полиция разыскивает более 3500 уклоняющихся от мобилизации граждан
Более 3500 уклоняющихся от мобилизации граждан разыскиваются полицией Киева по запросу ТЦК.
16:00
Медведев назвал информацию о переходе Неймара в «Зенит» первоапрельской шуткой
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации касательно возможного перехода нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в петербургский клуб.
15:56
«Коммерсантъ»: страховщики отказались возмещать ущерб по «Северным потокам»
Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались возместить ущерб из-за взрывов на «Северных потоках».
15:51
Число повреждённых при атаке БПЛА в Воронеже домов выросло до 14
Количество домов, получивших повреждения при атаке беспилотного летательного аппарата в Воронеже, выросло до 14. Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр города Вадим Кстенин.
15:44
Глава МВФ Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила потребности Украины на 2024 год в $42 млрд.
15:41
«Локомотив» продлил контракт с защитником Самошниковым до мая 2027 года
Руководство «Локомотива» и защитник Илья Самошников продлили трудовое соглашение.
15:37
Суд ФРГ арестовал задержанных по подозрению в якобы работе на спецслужбы России
Суд ФРГ заключил под стражу задержанных в федеральной земле Бавария по подозрению в якобы работе на спецслужбы России.
15:35
В МИД Германии подтвердили вызов посла России
В МИД Германии подтвердили вызов посла России в ФРГ Сергея Нечаева на фоне сообщений о задержании двух человек по подозрению в якобы шпионаже в пользу Москвы.
15:34
Рябков обсудил с послом Египта контроль над вооружениями
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари контроль над вооружениями.
15:34
Узбекистан и Таджикистан подписали договор о союзнических отношениях
Лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в государственной резиденции «Дворец Нации» в Душанбе подписали договор о союзнических отношениях.
15:29
Суд заочно арестовал трёх полковников ВСУ по обвинению в массовых убийствах
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трёх полковников ВСУ, обвиняемых в массовых убийствах.
15:28
В результате сильного землетрясения в Японии 9 человек получили лёгкие травмы
В результате сильного землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего на юго-западе Японии в среду вечером, девять человек получили незначительные травмы.
15:26
Булыкин считает, что существенным минусом Карпина является отсутствие трофеев
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.
15:14
Голикова сообщила о выполнении нацпроекта «Здравоохранение» на 99,5%
Национальный проект «Здравоохранение» выполнен на 99,5%. Об этом сообщила на совещании с регионами вице-премьер России Татьяна Голикова.
15:11
Москалёв назначен главным арбитром матча 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура чемпионата России.
15:10
Власти Финляндии обсудят снижение пособия для беженцев «до минимума»
В парламент Финляндии внесли законопроект о снижении «до минимума» пособия для беженцев.
15:07
Сорин — о Терентьевых: со спортсменами такого уровня будет очень интересно поработать
Старший тренер сборной России Егор Сорин высказался о работе с олимпийским призёром по лыжным гонкам Александром Терентьевым и его супругой Натальей Терентьевой.
15:03
Сбер и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в сфере ИИ
ПАО «Сбербанк» и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.
14:54
Агент Дзюбы: у Артёма прекрасные отношения с командой и тренером в «Локомотиве»
Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался об отношениях своего клиента с командой и главным тренером.
14:52
Иран допустил пересмотр ядерной политики из-за действий Израиля
Иран может пересмотреть и уклониться от своей ядерной политики, заявил командующий подразделениями КСИР по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.
14:50
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти
Количество мирных жителей, получивших ранения при обстреле Вооружёнными силами Украины Горловки в Донецкой Народной Республике, увеличилось до девяти.
14:40
Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова на два матча.
14:39
ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском и Купянском направлениях около 160 человек
За сутки ВС России поразили около 160 военнослужащих ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях.
14:33
МО: средства ПВО за сутки сбили 251 украинский БПЛА и 33 реактивных снаряда
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
14:33
Яценко не исключил появление на турнирах ACA вооружённой охраны
Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что на турнирах организации может появиться вооружённая охрана.
14:26
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Красногоровки
ВС России отразили атаку украинских войск в районе Красногоровки в ДНР, сообщили в Минобороны.
14:23
Пушилин: ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия Украины нанесла удар по центру Горловки.
14:17
Поткин заявил, что Непомнящий чудесным образом одержал победу над Видитом
Владимир Поткин, тренер шахматиста Яна Непомнящего, высказался о победе своего подопечного над представителем Индии Гуджрати Видитом.
14:15
Воздушную тревогу объявили в двух граничащих с Россией регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
14:12
Восстановлена подача электричества на оборудование Кумакского водозабора в Орске
Специалисты восстановили подачу электричества на неповреждённое электрооборудование Кумакского водозабора в Орске.
14:09
Bild: посла России вызвали в МИД ФРГ на фоне задержания подозреваемых в шпионаже
В МИД Германии вызвали посла России Сергея Нечаева на фоне сообщений о задержании двух подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы.
14:07
МИД: Германия не ответила на требование признать геноцидом преступления нацистов
Власти ФРГ оставили без ответа направленную российской стороной ноту с требованием признать совершённые нацистами в годы Великой Отечественной войны в СССР преступления актом геноцида.
14:03
Захарян: хочу в следующем году играть в еврокубках и забить больше голов
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заявил, что хочет улучшить свою результативность в следующем сезоне.
14:01
Объект инфраструктуры и предприятие повреждены в Днепропетровской области
Объект инфраструктуры и предприятие повреждены в Днепровском районе Днепропетровской области Украины после взрывов.
13:57
Завершились совместные учения армий России и Таджикистана по антитеррору
Совместные антитеррористические учения армий России и Таджикистана на полигоне Харб-Майдон завершились.
13:56
Песков назвал незаконным посягательство на собственность россиян за рубежом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ об аресте виллы российского бизнесмена Артура Очеретного во Франции.
13:52
Тарасова — о Талалайкиной: я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Марии Талалайкиной завершить спортивную карьеру.
13:50
Захарова: расширение влияния Запада ставит крест на мирном будущем Закавказья
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расширение присутствия западных стран в Закавказье негативно скажется на будущем региона.
13:47
Захарова: Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе
Россия не будет заранее раскрывать ответные действия в случае конфискации её активов на Западе, однако ответ Москвы будет решительным. С таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
13:43
Синоптик Леус предупредил о сильном ветре в Москве в ближайшие сутки
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT предупредил о сильном ветре в столице в пятницу.
13:40
В «Монако» подтвердили травму Головина
В пресс-службе «Монако» сообщили, что российский полузащитник Александр Головин получил травму голеностопа.
13:36
На саммите ЕС согласились ограничить ввоз российских и белорусских сельхозпродуктов
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что на саммите Евросоюза приняли предложение по ограничению ввоза российских и белорусских сельхозпродуктов путём повышения тарифов.
13:35
Украинский военный сдался в плен после прочтения сброшенной с дрона записки
Украинский военнопленный Евгений Погребняк заявил, что решил сдаться после прочтения записки, сброшенной с российского беспилотника.