ВСУ сталкиваются с серьёзной нехваткой солдат и средств ПВО. Без дальнейшей помощи западных союзников Киев может столкнуться с обрушением фронта и, в конце концов, проиграть, сообщает Business Insider.

Шансы Киева на победу в его противостоянии с Москвой тают. На южном и восточном направлениях ситуация становится всё более отчаянной: российские войска троекратно обходят ВСУ по огневой мощи. Вдобавок некоторые участки линии фронта находятся в «опасной близости к краху», пишет Business Insider.

Украина испытывает острый дефицит средств ПВО и сталкивается с серьёзной нехваткой солдат. «Я бы сказал, что условия сейчас, вероятно, более благоприятны для российского прорыва, чем когда-либо с начала конфликта», — заявил изданию аналитик корпорации RAND Брайден Спёрлинг.

По его словам, этот сценарий становится ещё более вероятным без дополнительного пакета помощи США. «Даже в лучшем случае это ограничивает возможности Украины и в конечном итоге приводит к ещё большим потерям в живой силе и технике», — добавил аналитик.

Иными словами, похоже, что «стратегия Путина», которая сводится к выжиданию ослабления решимости Запада и сокращению внешней поддержки Украины, оправдалась. Если Вашингтон не возобновит финансирование, а европейские союзники не смогут увеличить поставки, чтобы восполнить дефицит, Киеву грозит перспектива поражения, сетует Business Insider.