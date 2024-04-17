WSJ: Россия демонстрирует на Украине, что поддержка Запада бесполезна

Шансы Киева на победу становятся всё более призрачными, признаёт The Wall Street Journal. В условиях сокращения западной поддержки Киеву всё труднее противостоять российским атакам. По мнению издания, ближайшие месяцы могут стать решающими.

Стратегия Путина, направленная на то, чтобы дождаться уменьшения западной поддержки Украины, работает и ближайшие месяцы могут решительно изменить ход конфликта в пользу России, пишет The Wall Street Journal. ВСУ не хватает боеприпасов и боеспособных войск, поскольку конгресс застопорил предоставление дополнительного пакета помощи, а Киев долго колебался по поводу призыва дополнительных солдат.

Украина адаптируется, сохраняя свои запасы и перераспределяя силы. «Они уже принимают некоторые трудные решения и занимают гораздо более продуманную оборонительную позицию», — считает генерал в отставке Филип Бридлав. Но от преимущества России в живой силе и технике становится всё труднее защищаться.



Некоторые представители западной военной разведки полагают, что на данный момент Россия сосредоточена не на достижении немедленных территориальных выгод, а на подрыве способности и воли Украины воевать. Увеличение количества атак дронов и ракет со стороны России направлено на то, чтобы продемонстрировать свою силу, истощить ресурсы Киева и показать западным сторонникам Украины, что их поддержка бесполезна.



Украина перебрасывает свои лучшие подразделения с одного места линии фронта на другое. Батальоны 3-й штурмовой бригады, одного из самых мощных подразделений армии, сражавшегося в районе Бахмута в прошлом году, были отправлены в Авдеевку, когда оборона рухнула, а затем переброшены в район Купянска на севере. На вопрос, как они держат оборону при истощающихся боеприпасах, офицер бригады ответил: «Ценой жизней».

Возраст украинских призывников остаётся проблемой. Один из офицеров рассказал, что ему нередко встречаются мужчины старше 40 лет, часть из которых переведены из караульной службы или из призывных центров. Один из них умер от сердечного приступа во время тренировки.

«Войны выигрывают молодые люди», — сказал он.