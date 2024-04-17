Россия массово производит беспилотники, и санкции Запада ей в этом не помеха — австрийский полковник

Военно-промышленный комплекс России не пострадал от украинского конфликта и работает в три смены на полную мощность, рассказывает полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью N-TV. По его словам, Россия нашла обходные пути, чтобы закупать электронное оборудование для производства большого количества беспилотников на мировом рынке, несмотря на западные санкции. В этом ей помогают Китай, Индия, Турция и Иран.

Господин Райснер, ключевое слово: беспилотники. Беспилотники, которые Иран поставляет в том числе России, чтобы они применялись на Украине, — почему русским, несмотря на эмбарго, удаётся иметь в своём распоряжении всё ещё так много беспилотников?

МАРКУС РАЙСНЕР, австрийский полковник: Во-первых, военно-промышленный комплекс России по-прежнему не понёс ущерба и работает, так сказать, на полную мощность. По оценкам, работа в России сейчас ведётся в три смены, то есть производственные площадки медленно, но неуклонно набирают обороты. Конечно, это даёт России возможность создавать поток ресурсов для фронта, в то время как военно-промышленный комплекс Украины, напротив, существенно пострадал.

Чтобы производить всю эту продукцию, разумеется, нужны электронные составляющие, и тут мы должны абсолютно ясно понимать, что России удаётся получать эти составляющие на мировом рынке обходными путями, по так называемым серым линиям. И именно здесь круг замыкается в плане происходящего в Иране. Иран — страна, которая уже десятилетия находится под строгим санкционным режимом. Тем не менее ему удалось стать супермаркетом по продаже беспилотников, производить беспилотники высокой дальности, производить крылатые и баллистические ракеты.

То же самое теперь, естественно, касается и России, причём даже в большей мере. В одиночку Россия не могла бы ни вести эту войну, ни выиграть её, — но речь идёт и не об одной России, а о России с поддержкой Китая, Индии как покупателя сырья, а также Турции и, совершенно явно, Ирана. И это делает возможным для России постоянно использовать или поставлять на фронт такое большое количество беспилотников.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.