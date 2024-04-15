Reuters: Россия быстро восстановила нефтеперерабатывающие мощности после атак украинских беспилотников

20:20
Пловчиха Белоногофф: не поехала бы выступать в нейтральном статусе, считаю, что это неправильно
Пловчиха Татьяна Белоногофф заявила, что не собирается выступать в нейтральном статусе.
20:16
Лукашенко подписал указ о реализации совместно с Россией проекта в сфере космоса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ по реализации до 2028 года нового белорусско-российского проекта в сфере космоса.
20:10
Суд взыскал около €114,8 млн со структур трейдера Glencore
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырёх структур международного трейдера Glencore около €114,8 млн убытков.
20:05
Разин — о победе над «Автомобилистом»: хорошо, что для «Металлурга» состоялся «матч жизни»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в седьмого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
20:02
В Кривом Роге произошло аварийное отключение электричества
Аварийное отключение электричества произошло в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
19:59
В Татарстане направили 1,6 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Культура»
В Татарстане направили почти 1,6 млрд рублей в 2024 году на реализацию нацпроекта «Культура», заявила министр культуры республики на брифинге в региональном правительстве.
19:59
Суд в Москве запретил блогеру Портнягину пользоваться интернетом
Тверской суд Москвы запретил блогеру Дмитрию Портнягину пользоваться интернетом после избрания ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
19:56
На Кубани осудят жителя Дагестана по делу об осквернении Вечного огня
Уроженец Дагестана повредил корпус Вечного огня в кубанском городе Тимашевске, сообщили в СУ СК России по региону.
19:50
Лифинцев побил юниорский рекорд мира Колесникова на дистанции 100 м на спине
Мирон Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине на чемпионате России по плаванию в Казани.
19:47
Карчаа — о трагедии на Чернобыльской АЭС: радиационное заражение не знает границ
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, говоря о трагедии на Чернобыльской АЭС в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой, подчеркнул, что всё, что связано с радиационным заражением, не знает границ.
19:42
В ЯНАО началась Неделя добра
В Ямало-Ненецком автономном округе началась Неделя добра, участники которой помогут в том числе пожилым жителям и приютам для животных.
19:41
Байден: США хотят достичь сделки по прекращению огня в Газе
Власти США привержены достижению сделки по прекращению огня в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден перед переговорами в Белом доме с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
19:39
Зеленский призвал Запад защищать Украину так же, как и Израиль
Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.
19:38
Более 40% российских студентов используют ИИ в учёбе
Согласно новому исследованию, 43% российских студентов используют искусственный интеллект (ИИ) в учёбе, а 30% хотя бы слышали о таких возможностях.
19:35
Ефимова стала третьей на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России по плаванию
Татьяна Белоногофф победила на дистанции 50 м брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.
19:32
РЖД подписала договор на поставку двух поездов для ВСМ Москва — Петербург
РЖД подписала договор на 12 млрд рублей об изготовлении первых двух поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
19:32
Синоптик Мокеева спрогнозировала дождливую погоду в Нижнем Новгороде до 19 апреля
Глава отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева прокомментировала погоду в Нижнем Новгороде. По её словам, дожди в середине апреля — это абсолютно нормально.
19:31
Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств.
19:27
На фестивале «Город неравнодушных» обсудили развитие волонтёрства в коммерческих организациях
В рамках фестиваля «Город неравнодушных» прошла сессия, посвящённая развитию волонтёрства в коммерческих организациях. В ней приняла участие гендиректор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская.
19:27
Большой театр и зал «Зарядье» договорились о сотрудничестве
Большой театр и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве и представят новые совместные постановки.
19:26
В Горловке при атаке ВСУ по АЗС погиб водитель бензовоза
Водитель бензовоза погиб при атаке украинского дрона по заправочной станции в Горловке.
19:19
«СТРАНА.ua»: эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине
Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, в частности удары Ирана по территории Израиля, может привести к тому, что Соединённые Штаты закроют украинский фронт.
19:19
Шольц заявил, что попросит Си Цзиньпина не помогать России на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном намерен обсудить конфликт на Украине.
19:18
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина
«Металлург» победил «Автомобилист» в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:11
Задержан подозреваемый в покушении на убийство после драки в центре Саратова
Следователи задержали подозреваемого в покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова.
19:10
CNN: Израиль отложил наземную операцию в Рафахе после атаки Ирана
Израиль отложил планы по началу наземной операции в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, на фоне обдумывания ответа на атаку со стороны Ирана.
19:05
Стало известно, кто возглавит основную и резервную сборные России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал тренеров, которые возглавят основную и резервную сборные России в новом сезоне.
19:02
«Укрэнерго» призвало граждан экономить электроэнергию из-за повреждений объектов
В энергетической компании «Укрэнерго» призвали граждан Украины экономить электроэнергию из-за повреждений энергетических объектов.
19:00
МИД Нидерландов: посольство в Тегеране откроется 16 апреля
Нидерланды решили со вторника, 16 апреля, открыть своё посольство в Тегеране и консульство в Эрбиле, закрытые из-за роста напряжённости в регионе.
18:51
В Тбилиси началась акция протеста против принятия закона об иноагентах
В Тбилиси началась очередная акция протеста против принятия закона об иностранных агентах.
18:51
Мостовой считает, что Хави не уйдёт из «Барселоны»
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой не верит в то, что Хави уйдёт с поста главного тренера «Барселоны».
18:47
В Дагестане возбудили дело после падения машины в канал
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы после падения автомобиля с детьми в канал.
18:46
NZZ: украинские силы ПВО больше не могут защитить стратегически важные объекты
Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины больше не в состоянии защитить некоторые стратегически важные объекты, пишет издание Neue Zürcher Zeitung.
18:36
В Нью-Йорке начался первый из четырёх уголовный процесс над Трампом
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство его первого из четырёх уголовных дел.
18:35
Васильев: россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об участии россиян в Играх в Париже.
18:34
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 704 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил отметку неблагоприятного явления, достигнув 704 см.
18:34
Специалист Бурмистров: кряквы охотно остаются в Москве на всю зиму
Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров рассказал о некоторых птицах, живущих в столице.
18:29
Юрист Баранов разъяснил, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката
Юрист, генеральный директор юридической компании Артём Баранов рассказал, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката.
18:28
Посол назвал напряжённой ситуацию вокруг платёжных переводов из России в Турцию
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг платёжных переводов из России в Турцию, в настоящий момент остаётся напряжённой.
18:27
В результате ДТП в Воронежской области погибли два человека
В результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области два человека погибли и трое получили травмы.
18:22
Диетолог Журавлёва рассказала о полезных свойствах редких пряностей
Диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных свойствах, которыми обладают некоторые редкие пряности.
18:21
Карчаа: отсутствие реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС показывает двойные стандарты Запада
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой выразил уверенность, что отсутствие реакции на атаки Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС показывает «двойные и тройные стандарты» стран Запада.
18:19
Вяльбе: Степановой нужно сфокусироваться на чём-то одном, за счёт медиа она получает хайп
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о Веронике Степановой и её активности в соцсетях.
18:14
Врач Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща
Врач-педиатр Татьяна Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща. По её словам, можно обратиться в травмпункт.
18:12
В Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО
Систему реабилитации ветеранов специальной военной операции создадут в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram.
18:09
Диетолог Гридина рассказала о правилах питания при гастрите
Диетолог Наталия Гридина рассказала, каких правил питания стоит придерживаться при гастрите.
18:04
Пара фигуристов Бояринцевой и Плешкова распалась
Фигурист Роман Плешков сообщил, что его пара с Дарьей Бояринцевой распалась, а он сам завершает карьеру.
18:04
Росфинмониторинг внёс РДК в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс националистическую организацию «Русский добровольческий корпус»* (РДК) в перечень террористов и экстремистов.
18:03
Кардиолог Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача
Кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача. По её словам, если в анкете специалиста указаны смежные специальности, это хороший признак, но если доктор лечит от совершенно разных заболеваний, то это должно насторожить.
18:01
Блинкен: США работают над предотвращением эскалации на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани заявил, что Вашингтон пытается не допустить эскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по Израилю.