Reuters: Россия быстро восстановила нефтеперерабатывающие мощности после атак украинских беспилотников

Атаки украинских беспилотников повредили некоторые российские нефтеперерабатывающие заводы, однако Россия сумела быстро отремонтировать ключевые объекты, сообщает Reuters. Ожидается, что совокупные мощности по первичной переработке нефти в России в апреле составят 4,4 млн тонн по сравнению с 4,1 млн тонн в марте.

С начала года Украина усилила атаки беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру. В результате пострадали некоторые крупные нефтеперерабатывающие заводы второго по величине экспортёра нефти в мире, что привело к росту цен на нефть. Однако Россия смогла быстро отремонтировать ключевые нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от украинских атак, отмечает Reuters.

Россия приравнивает атаки беспилотниками к терроризму. С тех пор как 2 апреля был нанесён удар по заводу Taneco, сообщений об успешных нападениях на российские крупные нефтеперерабатывающие заводы больше не поступало. Сейчас Россия быстро восстанавливает свои нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных технологий.

В число восстанавливаемых объектов входят принадлежащий «Роснефти» Рязанский завод, который вернул в строй свои установки первичной переработки нефти CDU-4 и основную CDU-6, а также Куйбышевский НПЗ, ремонтирующий CDU-4, Сызранский — CDU-5 и ранее простаивавшую на ремонте CDU-6.

По подсчётам Reuters, суммарные российские мощности по первичной переработке нефти из-за атак беспилотников сократились до 660 тыс. баррелей в сутки с примерно 907 тыс. баррелей в сутки ранее. Однако в целом совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, несмотря на выведение части установок из строя из-за различных простоев и ремонтов, в апреле ожидаются на уровне 4,4 млн тонн по сравнению с 4,1 млн тонн в марте.