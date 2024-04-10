Bloomberg: российская нефть пробивает ценовой потолок Запада

17:31
Форум по финансовой грамотности состоится 24 апреля во Владивостоке
Первый форум «Мама, папа, я — финансово грамотная семья» для семей сотрудников оборонно-промышленного комплекса и федеральных силовых структур пройдёт 24 апреля во Владивостоке.
17:30
В Курганской области подтоплены более 180 домов
В МЧС России заявили, что в Курганской области подтоплены более 180 домов и 280 приусадебных участков.
17:24
МИД: за инициативой Швейцарии о конференции по Украине стоят демократы США
Встреча по «украинской формуле», инициатором которой выступила Швейцария, — идея Демократической партии США, которой нужно поддержать проект «Украина» на плаву.
17:23
RT выяснил подробности о родителях, чьих детей нашли в подвале дома в Петербурге
Местные жители и детский омбудсмен Анна Митянина рассказала RT подробности о родителях, чьих детей нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге.
17:23
Медведев обыграл Монфиса и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
17:22
В Хабаровске обсудили развитие дальневосточных музеев
В Хабаровске состоялось совещание по вопросам развития музейного дела в городах Дальневосточного федерального округа.
17:21
Высокий класс пожарной опасности объявили в 12 районах Приморья
В 12 районах Приморского края объявлен четвёртый класс пожарной опасности.
17:20
В ЯНАО позиция курьера стала самым популярным видом подработки у подростков
В Ямало-Ненецком автономном округе самыми популярными вакансиями для подработки среди школьников в летний период оказались курьер, сборщик заказов и сотрудник пункта выдачи.
17:19
В Тюмени 15 апреля открывается сезон электросамокатов
В Тюмени сезон электросамокатов начнётся с 15 апреля. В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта не превысит 15 км/ч в целях адаптации всех участников уличного движения.
17:18
Собянин освободил от должности главу Департамента образования Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности руководителя столичного Департамента образования и науки Александра Молоткова.
17:15
МИД Швейцарии: Минск вряд ли примет участие во встрече по Украине в Бюргенштоке
Белоруссия вряд ли примет участие в первой мирной конференции по Украине, которая пройдёт в июне в Бюргенштоке. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
17:14
Фигурист Галлямов рассказал об изучении четверных элементов с Мишиной
Российский фигурист Александр Галлямов сообщил, что они с партнёршей Анастасией Мишиной тренируют четверные элементы.
17:02
Кожевников: Овечкину быстрее поставят памятник в США, чем в России
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
17:00
Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия не станет участвовать в конференции по Украине, которая пройдёт на швейцарской территории.
16:56
Первый в России музей северной ходьбы открылся в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле (Марий Эл) открылся первый в России музей северной ходьбы «Йошкин КотоХод».
16:53
МЧС: паводковые воды пришли в шесть населённых пунктов в Курганской области
Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что паводковые воды пришли в шесть населённых пунктов региона.
16:51
Вяльбе надеется, что в России пройдут зимние Игры дружбы
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о возможном проведении Игр дружбы зимой.
16:50
Перечень специальностей для программы «Земский доктор» расширили в Подмосковье
В Московской области в целях улучшения качества медпомощи населению, проживающему на отдалённых территориях, расширяют перечень специальностей, участвующих в программах поддержки для медиков — «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
16:49
Прокуратура ХМАО проверит обстоятельства падения ребёнка в канализационный люк
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа инициировала проверку после того, как в СМИ появилась информация о падении 11-летнего мальчика из Когалыма в канализационный люк.
16:48
Киберэксперт Шуленин посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров
Эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин предупредил россиян, что телефонные звонки, когда при ответе абонент бросает трубку, чаще всего инициируют компании, но в них заинтересованы и мошенники.
16:48
На Ямале очистят от мусора береговую линию и акваторию реки Преображенки
В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) намерены очистить береговую линию и акваторию реки Преображенки в целях улучшения экологической обстановки.
16:47
Студенты подмосковного колледжа получили награды чемпионата «Профессионалы»
Студенты колледжа «Подмосковье» заняли призовые места в нескольких номинациях регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы».
16:47
Фестиваль «Корюшка идёт» состоится в Ленобласти 18 мая
В Ленинградской области 18 мая в шестой раз состоится гастрономический фестиваль «Корюшка идёт».
16:46
Crocus Group: стихийный мемориал у «Крокуса» остаётся действующим
Мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» остаётся действующим. Как сообщили в компании Crocus Group, его «своевременно приводят в порядок».
16:46
Брокер Ракута дал советы по выгодной сдаче квартиры
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута дал рекомендации по выгодной сдаче квартиры.
16:45
Врач Рябков предостерёг от закаливания без подготовки
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рекомендовал не начинать закаливание холодной водой без предварительной подготовки.
16:37
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля
Похороны президента Театра сатиры народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта пройдут 14 апреля на Новодевичьем кладбище.
16:35
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
16:34
Специалист Лопатин посоветовал сразу сообщить о потере смартфона оператору
Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «МегаФона» Борис Лопатин рекомендовал при утере смартфона сразу сообщить об этом оператору сотовой связи.
16:34
Агент Гарсия — о сравнении Педро с Малкомом: они оба звёзды
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, высказался о сравнении своего клиента с форвардом «Аль-Хиляля» Малкомом.
16:33
Россияне в возрасте до 25 лет чаще всего ищут интересную работу
В России провели исследование, чтобы выяснить, какие критерии важны при поиске работы молодыми сотрудниками в возрасте 18—25 лет. Выяснилось, что для 76% таких соискателей интересные задачи важнее размера зарплаты.
16:32
Больше половины россиян никогда не пробовали курить
В России провели опрос, который показал, что 55% участников не курят и не курили никогда в жизни.
16:32
Режиссёр Ольга Окрепилова рассказала о том, как создавался спектакль «Русская Заря»
Российский режиссёр Ольга Окрепилова в разговоре с RT рассказала о том, как родилась идея создания документального спектакля «Русская Заря» о людях Донбасса, а также о видеоверсии постановки.
16:32
Столтенберг: удары Украины по военным целям России вне зоны СВО законны
Нанесение Украиной ударов по военным целям, расположенным за пределами зоны проведения спецоперации, законны.
16:22
В НАТО допустили скорое принятие решения о размещении штаба СВ в Финляндии
Решение о размещении штаба сухопутных войск Североатлантического альянса в Финляндии может быть принято в скором времени. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
16:22
Госдума приняла в I чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России.
16:21
СЭ: Артюхин назначен про-скаутом «Вегаса»
Бывший хоккеист Евгений Артюхин стал про-скаутом «Вегас Голден Найтс».
16:18
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области была объявлена авиационная опасность.
16:14
Фьюри пообещал подарить все пояса шейху в случае победы над Усиком
Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что планирует сделать со всеми поясами после победы над украинцем Александром Усиком.
16:09
Россия ввела санкции против представителей госорганов Британии и IT-сектора
В МИД России заявили, что российская сторона ввела санкции в отношении ряда представителей госорганов Великобритании и IT-сектора.
16:08
Бербок: правительство Германии не вмешивается в следствие по «Северным потокам»
Правительство ФРГ не вмешивается в процесс расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
16:06
Журналист De Telegraaf: Янсен — талантливый тренер, он найдёт другую команду
Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о нидерландском тренере Паскале Янсене.
15:56
Роскомнадзор направил Duolingo требование проверить контент на ЛГБТ-пропаганду
Роскомнадзор направил сервису для изучения языков Duolingo требование проверить контент на ЛГБТ*-пропаганду и устранить нарушения.
15:55
Галант: ЦАХАЛ в случае атаки быстро ответит решительными атакующими действиями
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ очень быстро ответит «решительными атакующими действиями» любому, кто решится напасть на страну.
15:53
Тарасова: нормальный руководитель МОК приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о руководителе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.
15:48
Набиуллина: политика Центробанка предполагает шесть мер для борьбы с бедностью
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что политика Центробанка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России.
15:44
Зеленский: Шольц не желает оставлять ФРГ без ракет Taurus
Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за нежелания оставлять ФРГ без «самого мощного оружия страны».
15:41
ITIA отстранила теннисиста Кортеса на 15 лет за договорные матчи
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) принял решение отстранить испанского теннисиста Аарона Кортеса на 15 лет за договорные матчи.
15:39
ЕК выплатит Киеву в апреле €1,5 млрд помощи при положительной оценке реформы
Еврокомиссия выплатит Киеву в апреле очередные €1,5 млрд макрофинансовой поддержки при условии положительной оценки выполнения украинской стороной предварительных условий.
15:34
Режим ЧС отменили в трёх районах Челябинской области
В Челябинской области отменили режим ЧС в трёх районах из-за снижения уровня паводка.