Bloomberg: российская нефть пробивает ценовой потолок Запада

Цена российской нефти значительно превышает ограничения, принятые США и их союзниками по G7. При выходе из портов баррель нефти Urals продаётся за $75 вместо $60, как того требуют члены «семёрки», что свидетельствует о систематическом нарушении навязываемой ими меры, пишет Bloomberg.

Стоимость российской нефти заметно превышает ценовой потолок, установленный «Большой семёркой». Это свидетельствует, что мера, навязанная США и их союзниками, в значительной степени не соблюдается, пишет Bloomberg.

Ограничение требует, чтобы любая западная компания, занимающаяся транспортировкой российской нефти, получила документ, подтверждающий, что стоимость груза не превышает $60 за баррель. В противном случае им не разрешается предоставлять свои услуги, поясняет издание.

Тем не менее, по данным аналитиков, баррель нефти ключевой российской марки Urals продаётся примерно за $75 при выходе из портов Балтийского и Чёрного морей. Американские власти отслеживают этот рост цен, связывая его с «более широкой геополитической динамикой», подчёркивается в статье.

Минфин США дал понять, что готов наказывать компании за нарушения ценового потолка, наблюдавшиеся в прошлом. Но учитывая желание Вашингтона избежать любых действий, которые нарушают поток чёрного золота и грозят повышением цен, он может пока воздержаться от радикальных шагов в этом направлении, рассуждает Bloomberg.