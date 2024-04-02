Bloomberg: несмотря на санкции, экспорт российской нефти по морю достиг самого высокого в этом году уровня

Экспорт российской нефти по морю в конце марта вырос до самого высокого в этом году уровня, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, этот рост наблюдался несмотря на действующие против России западные санкции.

В последнюю неделю марта российский экспорт нефти по морю подскочил до самого высокого в этом году уровня, сообщает Bloomberg. В целом же средний объём поставок в первом квартале был близок к уровню, обещанному Россией своим партнёрам по ОПЕК+.



Наблюдавшийся на прошлой неделе рост экспорта произошёл на фоне ослабления сильных ветров, которые в последние недели неоднократно мешали погрузке в главном тихоокеанском порту России.



Хотя штормы всё ещё сказываются на средних показателях поставок за последние четыре недели, их влияние ослабевает.



Этот рост поставок помог увеличить нефтяные доходы Москвы, несмотря на программу санкций, призванную ограничить возможности Кремля финансировать военные действия в рамках украинского конфликта.



Ранее Россия заявила, что сократит экспорт сырой нефти в первом квартале 2024 года на 300 тыс. баррелей в день в рамках более широкой инициативы ОПЕК+ по предотвращению излишков и по поддержанию цен на нефть. В течение второго квартала Москва откажется от подобного сокращения экспорта.