WSJ: вопреки западным санкциям Россия удвоила импорт взрывчатых веществ

В 2023 году импорт Россией нитроцеллюлозы, используемой для производства взрывчатых веществ, почти вдвое превысил уровень 2021 года, несмотря на западные санкции, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, в число поставщиков нитроцеллюлозы в Россию входят Китай, США, Германия и Турция.

Россия увеличила импорт используемых при производстве боеприпасов взрывчатых веществ, в том числе от компаний, базирующихся в США и других западных странах, несмотря на антироссийские санкции, сообщает The Wall Street Journal.

Так, издание указывает на рост на 70% в 2022 году российского импорта нитроцеллюлозы. К середине 2023 года импорт составил 3039 тонн, что почти вдвое превышает уровень 2021 года. Несмотря на то что нитроцеллюлоза также используется в чернилах, красках и лаках, американские и украинские аналитики полагают, что растущий импорт предназначен именно для вооружений, учитывая, что российская экономика была переориентирована на производство военного времени.

По данным WSJ, после введения западных санкций значительно возросли поставки в Россию нитроцеллюлозы из Китая. Более того, согласно торговым данным, компании из США, Германии, Тайваня и Турции также входят в число поставщиков.

Небольшая турецкая компания Noy Iç Ve Dişticaret отвечает почти за половину российского импорта нитроцеллюлозы с начала российской спецоперации на Украине, хотя до 2022 года Турция обеспечивала менее 1% российского импорта этого сырья. Немецкие дочерние компании базирующейся в Нью-Йорке International Flavors & Fragrances продали не менее 80 тонн нитроцеллюлозы компании Noy, которая затем в прошлом году отправила этот материал в Россию. Немецкая Hagedorn-NC за последние два года также произвела более 500 тонн сырья, отгруженного компанией Noy в Россию.

Кроме того, российский импортёр Analytical Marketing Chemical Group за последние два года получил нитроцеллюлозу из Тайваня на сумму почти $700 тыс. Согласно веб-сайту компании, импортёр является постоянным партнёром российского Казанского государственного казённого порохового завода, который производит широкий спектр оружия.

Как отмечает WSJ, экспорт в Россию осуществляется на фоне глобального дефицита нитроцеллюлозы, который замедляет производство боеприпасов странами НАТО для Украины. Польша, например, инвестировала в возобновление производства нитроцеллюлозы, чтобы удовлетворить растущий спрос на артиллерию.

В бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США заявили, что работают над ограничением доступа России к товарам, которые могут поддерживать её военные усилия, в том числе к нитроцеллюлозе. В декабре ведомство добавило нитроцеллюлозу в свой список приоритетных контролируемых товаров.

В феврале министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что её ведомство ввело новые санкции, призванные «продолжать сжимать тиски в отношении поставщиков из третьих стран, готовых предоставить России ресурсы, в которых она отчаянно нуждается для наращивания и поддержания своей военно-промышленной базы».