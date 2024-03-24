С начала конфликта на Украине прошло два года: за это время Россия на своём примере показала, что с западным порядком, основанным на правилах, покончено, а «остракизм Запада не обязательно фатален», утверждает The American Conservative. Если США и НАТО десятилетиями пытались навязать России и всему глобальному Югу свои условия, то теперь они вынуждены наблюдать, как свои условия Западу диктует Москва.

На сегодняшний день почти с полной уверенностью можно утверждать, что западная кампания давления с целью наказать Россию «не привела к международной изоляции Москвы, а наоборот, ускорила геополитическую переориентацию мира», пишет The American Conservative. Россия может быть лишь одним из центров силы в зарождающейся альтернативе западной гегемонии — однако она первой продемонстрировала остальному миру, что разрыв с прежним миропорядком не только возможен, но и необходим для развития страны.

На протяжении десятилетий США постоянно ставили Москву перед необходимостью либо принять факт расширения НАТО в ущерб интересам российской безопасности, либо пойти на силовое обострение ситуации и пострадать от санкций и изоляции. Сделав рискованный шаг, Россия выбрала второй путь: однако вместо изоляции и упадка произошло обратное. Спустя два года с начала конфликта на Украине «Москва оградила себя от остракизма Запада, изменив тем самым весь баланс сил не только в Европе, но и в мире», утверждает The American Conservative.

Российская экономика смогла пережить масштабный режим санкций, показав рост на 3,6% в 2023 году, что выше, чем у всех остальных стран G7. Российский рубль оказался более устойчивым, чем ожидали даже сами россияне: доля расчётов по российскому экспорту в долларах или евро упала с 90% в начале 2022 года до менее чем 30% сегодня, а в рублях выросла с 10% до более чем 30%. По оценкам разведки НАТО, в настоящее время Россия производит около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, что в три раза превышает объёмы производства США и Европы, вместе взятых. А торговля энергоресурсами с глобальным Югом, как и международные отношения в целом, процветает, несмотря на карательные меры Запада.

«Теперь именно Россия поставила Запад перед дилеммой: он может либо наблюдать за тем, как Кремль достигает своих стратегических целей, гарантированных односторонним урегулированием на основе переговоров или путём дальнейшего истощения украинских сил, либо пойти на силовое обострение напряжённости», — отмечает американское издание. Любой вариант, не предусматривающий полной победы Украины, теперь будет считаться «косвенным признанием того, что экономический и политический порядок Запада был необратимо изменён».