НАТО «возродило» угрозу в лице России, чтобы избежать распада, так как в отсутствие реальной угрозы 32 страны станут грызться друг с другом, заявил полковник американской армии Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue works. При этом, по словам Уилкерсона, отправка Францией двух тысяч солдат на Украину не только не решит ничего в ходе конфликта, но и станет отражением существенной слабости альянса: страны пытаются превзойти друг друга и занять роль лидера НАТО.

Глава российской разведки заявил, что Франция собирается отправить группу из двух тысяч солдат на Украину. То же самое мы слышали и во французских СМИ — они говорят об отправке войск на Украину. Действительно ли они думают, что такое количество солдат хоть что-то решит для Украины?

ЛАРРИ УИЛКЕРСОН, полковник американской армии: Это не решит ничего. Если бы Британия и Франция объединили свои сухопутные войска и отправили их на Украину, они были бы разгромлены. Так что мы просто обсуждаем чушь.

Это обычная проблема для союзников, особенно в рамках НАТО. Одна страна пытается превзойти другую, которая пытается превзойти третью страну: «О, Соединённые Штаты отступают, думаю, сейчас я возглавлю Североатлантический союз». Такого рода вещи происходят.

И это опасно, это одна из слабых сторон, одна из существенных слабостей альянсов. Мы смогли подавить это в НАТО, так как у альянса не было угрозы с момента распада Советского Союза. А Советский Союз был достаточной угрозой, чтобы держать всех в некотором равенстве. Как гласит старое изречение: НАТО было создано, чтобы держать Россию вне Европы, США — в Европе, а Германию — под контролем. Извините, всё это в прошлом.

Тот факт, что мы возродили Россию как угрозу, не сыграет на пользу НАТО. Как я уже отметил, НАТО устареет и развалится. Может быть, это одна из причин, по которой они не хотят решать эту проблему, может быть, это одна из причин, по которой они не хотят вести переговоры о прекращении огня и идти на переговоры в Брюсселе, потому что они понимают, как только этого не станет, НАТО рухнет, НАТО распадётся, потому что 32 страны — слишком много, чтобы удержать их вместе. Только представьте, что произойдёт, если все 32 из них начнут грызться друг с другом, а именно это произойдёт в отсутствие реальной угрозы.

Дата выхода в эфир 21 марта 2024 года.