НАТО и Россия готовятся к войне столетия? — WION о строительстве в Румынии крупнейшей базы альянса в Европе

Для укрепления своего восточного фланга НАТО строит в Румынии крупнейшую в Европе базу альянса, сообщает WION. Происходит это на фоне того, как Чёрное море стало местом конфронтации не только между Украиной и Россией, но и между Западом и Россией.

Действительно ли НАТО и Россия готовятся к войне столетия? Просто взгляните на то, что происходит. НАТО укрепляет свой восточный фланг, опасаясь, что Россия может вторгнуться в страны — члены альянса. Чтобы развеять эту обеспокоенность, военный блок, возглавляемый США, строит свою крупнейшую базу в Европе, конкретно в Румынии.



Если учесть, что к северу от Румынии находится Украина, на юго-востоке — Чёрное море, на юго-западе — Сербия, на западе — Венгрия, то у Румынии нет общей границы с Россией. Однако страх перед российской агрессией достиг небывало высокого уровня.



Этот проект стоимостью 2,7 миллиарда долларов предусматривает расширение 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая находится неподалёку от черноморского города-порта Констанца. Как только новая база будет завершена, её периметр будет составлять почти 32 километра, а площадь — около 28 квадратных километров.



Там будут ангары, топливные склады, боеприпасы, новые взлётно-посадочные полосы, орудийные платформы, жилые помещения — почти всё необходимое для обеспечения операций и миссий НАТО. Она спроектирована так, чтобы на постоянной основе размещать до 10 тысяч солдат НАТО и членов их семей. Для последних будут школы, детские сады, магазины и больница.



Короче говоря, она будет размером с небольшой город. Её местоположение играет ключевое значение. Румыния уже давно является ключевым хабом для операций НАТО в Черноморском регионе. С начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тысячи американских военных были отправлены в Румынию для военной подготовки и обеспечения безопасности.



Проводимые в Румынии операции НАТО по патрулированию включают в себя регулярное развёртывание американских боевых самолётов. Действующая румынская база после расширения, похоже, станет подходящим местом для более масштабных операций НАТО.



По имеющейся информации, инфраструктурные работы по новой базе, включающие в себя строительство подъездных дорог и электросети, уже начались.



Новые взлётно-посадочные полосы будут построены для обслуживания различных типов авиации. Возглавляемый США военный блок начал строительство в Балтийском регионе своей сети многонациональных боевых групп усиленного передового присутствия, после того как Россия в 2014 году присоединила Крым*, принадлежавший до этого Украине.



Но когда в феврале 2022 года начался украинский конфликт, НАТО провело усиление своих миссий, создав дополнительно четыре боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Румынскую боевую группу возглавляет Франция. В ней также принимают участие военные Бельгии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии и США.



Румыния позиционирует себя опорой восточного фланга НАТО и Евросоюза. Теперь Бухарест ищет более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО, особенно с США. В частности, это происходит из-за того, что Чёрное море стало сферой конфронтации между Украиной и Россией, а также между Западом и Россией.



Дата публикации 20 марта 2024 года.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).