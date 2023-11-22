Responsible Statecraft: конфликт на Украине для США — способ достичь своих целей в Чёрном море

Американские чиновники считают конфликт на Украине способом достижения геополитических целей США в Чёрном море, пишет Responsible Statecraft. С одной стороны, его можно использовать для усиления присутствия НАТО в регионе. Другая важная задача состоит в отторжении Украины и других черноморских стран от России с одновременной интеграцией их в ЕС. Третья цель заключается в создании нового энергетического коридора, который обеспечит Европу нефтью и природным газом из Центральной Азии.

Американские чиновники рассматривают конфликт на Украине как способ достижения геополитических целей в Чёрном море — богатом энергоресурсами регионе, соединяющем Россию, Восточную Европу и Ближний Восток, пишет Responsible Statecraft.

На двух недавних слушаниях в Сенате представители Госдепартамента говорили о войне как о средстве геополитической трансформации энергетики в Чёрном море. По их словам, пока украинцы продолжают воевать, сохраняется потенциал для превращения Чёрного моря в новый рынок для Европейского союза. Чиновники представляют возможность появления нового энергетического коридора, который обеспечит Европу нефтью и природным газом из Центральной Азии.

«Соединённые Штаты давно признают геостратегическую важность Черноморского региона, — говорится в письменном заявлении представителя Госдепартамента Джеймса О'Брайена. — Чёрное море не только граничит с тремя союзниками по НАТО и несколькими партнёрами по НАТО, но и является жизненно важным коридором для перемещения товаров — в том числе украинского зерна и других продуктов, предназначенных для мировых рынков, — и содержит значительные неиспользованные энергетические ресурсы».

С момента начала российской военной спецоперации на Украине в феврале 2022 года официальные лица в Вашингтоне рассматривают этот конфликт как возможность ослабить Россию. Мобилизуя военную и экономическую поддержку для защиты Украины, они в то же время стремились нанести серьёзный ущерб российским военным и экономике. В то время как поддерживаемые США украинские войска били по российским силам, США и их союзники стремились изолировать Россию экономически и ограничить её доходы от продажи нефти и природного газа.

К настоящему времени США предоставили Украине военную помощь на сумму $43,9 млрд, а возглавляемая США коалиция, состоящая из 50 стран, обязалась предоставить ещё $33 млрд в качестве военной поддержки.

Поддержка США и их союзников оказалась решающей для борьбы Украины с Россией, которая «начинается с невероятного мужества украинского народа, украинских бойцов», отметил в прошлом году госсекретарь США Энтони Блинкен. «Но то, что мы смогли им предоставить — США, Германия и многие другие партнёры и союзники, — это то, что имеет решающее значение», — добавил он.

Хотя американские чиновники открыто заявляют о своих намерениях использовать Украину для ослабления России, они осторожны в утверждениях о своих жёстких геополитических расчётах. Как правило, американские чиновники с пониманием относятся к позиции Украины, которая считает, что война — это сопротивление «российской военной оккупации», особенно если учесть, что в ней погибло много украинцев.

«Мы собрали коалицию более чем из 50 стран, чтобы помочь Украине защитить себя, и это крайне важно», — заявил президент Байден в сентябре, на встрече с Владимиром Зеленским.

Выступая 25 октября перед сенатским комитетом, О'Брайен более мягко объяснил цели США. Он не только представил войну как «очень выгодную сделку» для США, сославшись на то, что «украинцы оплачивают большую часть расходов», принимая на себя почти все боевые действия, но и описал её как возможность для США достичь основных геополитических целей, которые, по его словам, являются «невероятно захватывающими».

Одной из ключевых целей, пояснил О'Брайен, является укрепление присутствия НАТО в Чёрном море. Учитывая, что НАТО присутствует в Чёрном море через государства-члены и страны-партнёры, О'Брайен увидел возможность использовать войну для усиления военного присутствия НАТО на территории, в воздушном и водном пространстве региона. Что касается вооружений, то, по его словам, «это будет то, над чем НАТО будет работать».

Другой ключевой задачей, отметил О'Брайен, является отторжение Украины и других черноморских стран от России с одновременной интеграцией их в Европейский союз, где они должны будут следовать его правилам торговли и производства. По его мнению, весь регион «станет местом, где мы будем в очень выгодном положении, чтобы контролировать, что происходит, когда устанавливаются правила».

Ещё одним важным признанием О'Брайена стало то, что Вашингтон стремится создать нефте- и газопроводы, ведущие из Центральной Азии в Европу. Утверждая, что Центральная Азия слишком сильно зависит от Китая и России в экспорте своих энергоресурсов, О'Брайен рассмотрел множество вариантов альтернативных трубопроводов, проходящих через Армению, Азербайджан, Грузию и Турцию. «Какой бы путь мы ни выбрали, он приведёт нас к Чёрному морю», — сказал он.

Сенаторы, проводившие слушания, поддержали точку зрения О'Брайена, согласившись с тем, что Чёрное море остается регионом, имеющим большое геополитическое значение. Сенатор Джинн Шахин, оказывавшая давление на администрацию Байдена с целью разработки официальной стратегии в отношении Черного моря, высоко оценила его усилия по созданию «нового энергетического коридора с востока на запад, который пройдёт по дну Чёрного моря и станет альтернативой энергии, поступающей из Центральной Азии в Европу».

На самом деле Соединённые Штаты уже несколько десятилетий ищут геополитические возможности в Чёрном море, отмечает издание. Многолетний анализ, проведённый американскими дипломатами и отражённый в дипломатических телеграммах, опубликованных WikiLeaks, показывает, что американские чиновники придавали большое значение этому региону, особенно в том, что касается энергетики. Одной из главных целей Вашингтона было усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, несмотря на предупреждения о том, что такие шаги могут спровоцировать Россию.

Американские энергетические компании также зависят от трубопроводов этого региона. Компании Chevron и ExxonMobil, ведущие свою деятельность в Казахстане, полагаются на трубопровод, ведущий к Чёрному морю.

В начале этого года представитель министерства обороны Мара Карлин заявила о «критической геостратегической важности» Черноморского региона, назвав его основным фронтом трансатлантического альянса, важнейшим связующим звеном между Европой и Ближним Востоком, а также «ключевым узлом транзитной инфраструктуры и энергоресурсов».

Сенат активно рассматривает геополитические факторы. Вскоре после проведения слушаний 25 октября Сенат созвал дополнительные слушания 8 ноября, чтобы вновь рассмотреть причины войны на Украине. О'Брайен снова давал показания, на этот раз вместе с коллегами, которые помогли ему донести до слушателей мысль о геополитике энергетики на Украине, в Чёрном море и во всём регионе.

Представитель Госдепартамента Джеффри Пайатт, бывший посол США на Украине, ныне возглавляющий американскую энергетическую дипломатию, объяснил, что перед США открываются необычайные возможности в Черноморском регионе, который он назвал «одной из точек опоры энергетической карты современной Европы».

Одним из наиболее значимых региональных преобразований, по словам Пайатта, является «перекройка энергетической карты вокруг Чёрного моря, которая сейчас происходит». Она включает в себя «новую трубопроводную инфраструктуру», такую как «южный газовый коридор для доставки газа из Центральной Азии европейским потребителям».

Хотя война создала новые возможности для транспортировки природного газа из Центральной Азии в Европу, она также значительно затруднила экспорт газа в Европу для России. Если в 2021 году доля российского газа в импорте природного газа в ЕС составляла 45%, то сейчас она снизилась до 15%. «В будущем Европу ожидает отказ от российских поставок энергоносителей», — сказал Пайатт.

Пока в геополитическом состязании в основном выигрывают американские энергетические компании. По мере сокращения российского экспорта в Европу американский экспорт увеличивается, что позволяет США стать одним из основных поставщиков газа в Европу. Если Европа сможет получать больше природного газа из Центральной Азии, то Россия, возможно, будет полностью исключена из европейского рынка.

Как отметил О'Брайен, сложившаяся ситуация ставит президента России Владимира Путина в сложное положение: «Для него это долгосрочный стратегический проигрыш, а для нас это создает большие возможности в ряде важных секторов».

Но остаётся главный вопрос: как долго американские официальные лица будут продолжать рассматривать войну как «выгодную сделку для Америки», как её охарактеризовал О'Брайен? Несмотря на то, что основную часть расходов по ведению боевых действий несёт Украина, число погибших продолжает расти, и конца этому не видно.

«Трудно добиться решительного сражения, поэтому нам нужно то, что указано в дополнении», — сказал О'Брайен, имея в виду просьбу администрации Байдена о выделении дополнительных средств для помощи Украине в ведении войны. По его словам, это обеспечит возможность вести эту борьбу «в течение некоторого времени», заключает Responsible Statecraft.