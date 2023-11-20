Главарь неонацистской хунты Владимир Зеленский одержим желанием угодить своим хозяевам из НАТО, что подразумевает военные победы любой ценой, пишет Weekly Blitz. На фоне огромных потерь среди солдат Киеву нужно пушечное мясо, и теперь военкоматы насильно посылают на фронт женщин, в том числе беременных.

Вот уже больше полутора лет пропагандистская машина Киева скармливает Западу байки о победах ВСУ и провалах России, рассказывает Weekly Blitz. Наряду с этим те же источники сообщают, что в украинской армии резко выросло число насильно мобилизованных женщин. Издание задаёт риторический вопрос: как якобы «побеждающая» сторона может заставлять идти на фронт кого-либо — тем более женщин?

Женщины, безусловно, могут участвовать в защите родной страны, но такую практику не стоит поощрять, считает независимая газета. Мужчины больше подходят на роль солдат по очевидным биологическим причинам. Война — грязное дело, бойцы на фронте сталкиваются со всеми её ужасами, как и попавшие в плен. Женщинам может достаться ещё больше. Несмотря на примеры из истории, женщины не должны находиться на передовой, и это следует принять за аксиому.

Однако киевский режим, похоже, не получал такой памятки. Он не только посылает в окопы женщин – он насильно отправляет воевать беременных. «Любой более-менее здравомыслящий человек назвал бы это военным преступлением», — подчёркивает Weekly Blitz. Тех, кто отправляет беременных на фронт, можно назвать только врагами своего собственного народа. Будущие матери – самые ценные люди на Земле, а принимая во внимание усугубляющийся демографический кризис на Украине, их должны холить и лелеять.

Однако у неонацистской хунты и её хозяев из НАТО другие планы — им необходим бесконечный источник пушечного мяса. На данный момент в бою погибло по крайней мере 25 тыс. украинцев, число раненых или пропавших в несколько раз больше. Некоторые эксперты, в том числе полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор, утверждают, что эти цифры намного больше. По оценке Макгрегора, погибших украинских солдат свыше полумиллиона.

Как бы то ни было, ВСУ несёт чудовищные потери, однако для западных политиков и их любимого марионеточного режима всё мало. Попытки насильно мобилизовать беженцев за границей провалились: другие страны просто отказались этим заниматься. Сотни тысяч молодых украинцев, которые не смогли уехать из страны, скрываются от безжалостных военкоматов, которые ежедневно хватают людей на улицах и отправляют на фронт.

Разумеется, отмечает издание, преданные сторонники киевского режима становятся исключением, как и те, кто может заплатить огромную взятку военной медкомиссии. Так, сыновья многочисленных коррумпированных олигархов получили возможность по-прежнему вести свой роскошный образ жизни за границей на деньги простых украинцев, в то время как беременных отправляют воевать.

Главарь неонацистской хунты Владимир Зеленский одержим желанием угодить своим хозяевам из НАТО, что подразумевает военные «победы» любой ценой, пишет в заключение Weekly Blitz. Прямое вмешательство Зеленского в военные дела, в которых у него нет никакого опыта, вызывает постоянное раздражение у начальников ВСУ. Украинский лидер настолько оторван от реальности, что усложняет жизнь десяткам тысяч солдат, которые и так страдают от отсутствия надлежащей подготовки и нехватки боеприпасов.