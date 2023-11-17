Time: ещё год как минимум — «тупиковая ситуация» на Украине быстро не разрешится

Россия не заинтересована в том, чтобы идти на какие-либо уступки перед Зеленским. В отличие от Украины, Москва не испытывает нехватки в новых бойцах. Российский лидер может не торопясь посмотреть, что произойдёт с поддержкой Киева Западом в следующем году и какое решение примут американские избиратели в ноябре следующего года. В этой связи у Зеленского нет стимула что-либо предлагать, поскольку он знает, что Кремль сочтёт это признаком слабости. Таким образом, «тупиковая ситуация» на Украине продлится ещё как минимум год, полагает издание Time.

Дела у Владимира Путина идут в гору, поскольку хвалёное контрнаступление ВСУ не принесло ощутимых успехов на поле боя, тем самым усилив опасения на Западе, что американские и европейские налогоплательщики оплачивают всё более дорогостоящую «тупиковую ситуацию», пишет Time.

В то же время хорошо укрепившиеся российские вооружённые силы успешно отражают украинские удары, что позволяет Кремлю контролировать около 18% территории Украины. В этом году Россия повысила интенсивность ракетных ударов до самого высокого уровня и увеличила внутреннее производство ракет и боеприпасов. К тому же Москве помогает значительная материальная поддержка со стороны Северной Кореи и поставки беспилотников из Ирана, утвержадется в статье.

Война Израиля с ХАМАС тоже на руку Кремлю, ведь внимание США и Европы сконцентрировано на кровавой бойне в секторе Газа, которая будоражит их внутреннюю политику. Ситуация усугубляется усиливающимися разногласиями между Вашингтоном и европейскими странами, которые не сходятся во взглядах по конфликту на Ближнем Востоке в той же степени, как в отношении Украины. Такое положение дел помогает России утверждать, что Америкой управляют лицемеры-неоколониалисты, которые произносят праведные речи о правах человека на Украине и одновременно с этим позволили Израилю напасть на палестинцев, которым, в отличие от украинцев, некуда бежать.

Западные лидеры вполголоса предупреждают Зеленского, что время не на стороне его государства. В то же время, несмотря на споры в Вашингтоне по поводу финансирования Украины, вероятнее всего, американцы выделят Киеву деньги. Тем не менее попытки Запада подтолкнуть Зеленского начать переговоры с Путиным пока ни к чему не приведут.

Запад мог бы пообещать ему профинансировать полное восстановление страны, в том числе посредством конфискации замороженных российских активов. Европейский союз мог бы пообещать возможное членство в блоке, а НАТО — предложить полноправное членство с соответствующими гарантиями безопасности. Однако члены альянса не решатся на переброску большого контингента войск и оружия на Украину и на потенциальное прямое столкновение с Россией на фоне продолжающихся по всей стране российских ракетных ударов. Кроме того, неизвестно будущее самого НАТО в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, подчёркивает автор газеты Time.

Понимая всё перечисленное, Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы идти на какие-либо уступки перед Зеленским. В отличие от Украины Россия не испытывает нехватки в новых бойцах. Российский лидер может подождать и посмотреть, что произойдёт с поддержкой Киева Западом в следующем году и какое решение примут американские избиратели в ноябре следующего года. Зная всё это, у Зеленского нет стимула что-либо предлагать, поскольку он знает, что Кремль сочтёт это признаком слабости. В этой связи «тупиковая ситуация» на Украине, скорее всего, продлится ещё как минимум год, резюмирует издание Time.