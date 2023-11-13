Экс-аналитик ЦРУ: Украина не «в тупике» — ей конец

Мнение главкома ВСУ Валерия Залужного о «тупиковой» ситуации на фронте не соответствует действительности, поскольку Россия имеет явное преимущество, заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он также намекнул, что борьба за власть, которая наблюдается в украинском правительстве, может закончиться смертью Владимира Зеленского.

Вам известно о продолжающейся ссоре между украинским генералом Залужным и Владимиром Зеленским? Можете ли вы рассказать, что послужило причиной этой внутренней борьбы и кто из них, по вашему мнению, прав?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Что ж, раздор возник после того, как Залужный дал интервью, если я не ошибаюсь, лондонской газете The Economist. Он сказал: «Ситуация (на фронте. — ИноТВ) зашла в тупик. Нам действительно нужно понять, что теперь делать». И Зеленский как с цепи сорвался: «Никакого тупика! Не произносите слова «тупик»! Мы выиграем! Мы победим!»

Именно Зеленский, так сказать, слетает с катушек. Он оторван от реальности. И в этом смысле очень интересна вышедшая на прошлой неделе передовица Time, в которой приводятся слова его помощников.

То есть внутри украинской верхушки наблюдается очень сильное движение по выдавливанию Зеленского. Он полностью изолирован. Проблема в том, что они ещё точно не знают, кем его заменить. И это настоящая дилемма, потому что там присутствует нацистский элемент — батальон «Азов»* и все эти очень-очень влиятельные люди, часть которых вооружена.

Имеется Залужный, который на первый взгляд кажется очевидным выбором. Но есть и другие факторы, включая — ради всего святого! — покушение на Залужного. Одного из его главных помощников подорвали гранатой. Так что там целый клубок интриг. На месте страховой компании я перестал бы страховать жизнь Зеленскому.

Ясно. На ваш взгляд, генерал Залужный прав, говоря о тупиковой ситуации, и насколько это опасно?

РЭЙ МАКГОВЕРН: Это хуже, чем тупиковая ситуация. Украина проиграла, Стивен. Это «большой секрет». Я имею в виду, что, возможно, Джо Байдену велели говорить: «Россия проиграла». Но это не правда. Россия не проиграла. Проиграли Украина и её западные сторонники.

Итак, примите это во внимание и учтите, что под тупиком обычно подразумевается некая равномерно сбалансированная вещь. А здесь мы наблюдаем, как Россия имеет всю необходимую живую силу и вооружение, чтобы прикончить то, что осталось от украинской армии. И украинская армия находится в отчаянном положении.

Зеленский отправлял их во всевозможные смертельные ловушки, например на северное направление всего полгода назад. Армия теперь говорит: «Знаете что? Мы больше не хотим посылать молодых мужчин, а теперь ещё и женщин в бой, чтобы их превращала в лепёшку российская артиллерия».

Так что у Залужного и остальных есть все основания сказать: «Послушайте, пожалуйста, Зеленский, поезжайте в одно из своих поместий в Италии или куда-нибудь ещё, а остальное предоставьте нам». Он хорошо устроился. У него много дел, которыми можно заняться.

Вопрос в том, можно ли заставить его замолчать. Он совершенно оторван от реальности. И именно поэтому я бы больше не стал продавать ему страховку на жизнь.

Дата публикации 12 ноября 2023 года.