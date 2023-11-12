Bloomberg: правящая коалиция Германии собирается удвоить помощь Киеву в следующем году

Правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца намерена в следующем году увечить в два раза помощь Киеву и довести её до €8 млрд, сообщает Bloomberg. В результате расходы на оборону Германии, которая стремится стать европейским хабом НАТО, превысят целевой показатель в 2% ВВП, установленный для всех членов альянса.
Правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца договорилась удвоить военную помощь Киеву в следующем году до €8 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Законодатели из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и от зелёных пришли к такому соглашению на этой неделе в ходе переговоров о федеральном бюджете.
Ожидается, что немецкий парламент, где входящие в правящую коалицию партии имеют большинство, одобрит эту инициативу на следующей неделе. В результате расходы на оборону Германии превысят целевой показатель в 2% ВВП, установленный для всех членов НАТО.
Поскольку Германия укрепляет свою роль в качестве европейского хаба НАТО, Шольц ранее пообещал значительно расширить военный потенциал ФРГ даже после того, как специальный фонд расходов на оборону будет исчерпан. Германия — крупнейший военный спонсор Украины в Европе и второй в мире после США, напоминает издание.
По данным Кильского института мировой экономики, Германия уже выделила Киеву военную помощь на сумму более €17 млрд. В неё вошли танки Leopard 2, БМП Marder, зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM и Patriot и другие вооружения.
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