Reuters: «речь идёт о больших деньгах» — план по долгосрочной помощи Киеву встретил отпор в ЕС

Проект главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля, который предусматривает предоставление Украине порядка €20 млрд на военную помощь в течение четырёх лет, столкнулся с сопротивлением внутри блока. Многие страны, включая Германию, сомневаются в разумности выделения настолько крупных сумм киевскому режиму авансом, сообщает Reuters.

План Европейского союза, который предусматривает траты до €20 млрд на военную помощь Украине, встречает сопротивление со стороны участников блока. Более того, эта инициатива может прекратить своё существование в её нынешнем виде, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

В июле глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил блоку создать фонд, в который участники организации должны были ежегодно вносить до €5 млрд в течение четырёх лет на поддержку Киева. Но многие страны, в том числе Германия, высказывают сомнения относительно заблаговременного выделения таких крупных сумм, отмечают собеседники издания.

По данным ЕС, блок уже предоставил ВСУ вооружение и технику на сумму около €25 млрд. Предложение Борреля стало попыткой поставить поддержку на более долгосрочную основу, создав «копилку» для Украины в рамках более крупного Европейского фонда мира.

«Я пока не собираюсь объявлять его (план Борреля. — ИноТВ) мёртвым. Но, конечно, всегда можно внести улучшения, — заявил Reuters высокопоставленный дипломат ЕС. — У Германии возникло много вопросов… и на то есть веские причины. Речь идёт о больших деньгах».

Евросоюзу также приходится иметь дело с другими проблемами, касающимися военной помощи Украине. В частности, многие чиновники и дипломаты говорят, что блоку будет сложно выполнить задачу по поставке ВСУ 1 млн артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года, подчёркивает издание.

Правительства ЕС настаивают, что долгосрочная военная помощь должна координироваться с инициативами, которые отдельные страны обсуждают с Киевом. Кроме того, по утверждению некоторых членов блока, им будет сложно взять на себя большие долгосрочные обязательства из-за сокращения внутренних бюджетов, обращает внимание Reuters.