FAZ: в тени от войны в Израиле ЕС хочет пересмотреть формат и размер военной помощи Украине

В ЕС утверждают, что объединение способно справиться с двумя кризисными регионами одновременно: и с Израилем, и с Украиной. Но Frankfurter Allgemeine отмечает, что «внимание сместилось на Ближний Восток», план Борреля по дофинансированию Европейского фонда мира отдан на доработку, несмотря на то что уже был детально согласован с Киевом. Его финансирование на €5 млрд ежегодно в течение четырёх лет уже не подъёмно для союза на фоне бюджетного кризиса. Кроме того, многие страны ЕС считают, что в будущем придётся помогать Израилю и лучше вложить деньги, предназначенные Украине, в европейское оборонное производство.

«В Брюсселе ясно, как внимание сместилось на Ближний Восток», — комментирует итоги встречи лидеров ЕС Frankfurter Allgemeine. И это вызывает растущую обеспокоенность у Украины. Но, по крайней мере, на уровне риторики для глав государств и правительств Европы важно было показать, что Европейский союз «сможет решить два острых конфликта одновременно», поэтому в итоговой резолюции по-прежнему используется формула, что «Евросоюз стоит на стороне Украины и её народа и будет оказывать помощь так долго, как это будет необходимо».

Но это совсем неочевидно из конкретных решений, принятых на встрече. Под вопросом стоит прежде всего финансирование Европейского фонда мира на €20 млрд, конкретнее на €5 млрд ежегодно в течение 2024—2027 годов. Предложение об увеличении Европейского фонда мира принадлежит Верховному представителю Союза по иностранным делам Жозепу Боррелю, из этого фонда страны ЕС получают финансовые компенсации за оружие, переданное Украине.

Немецкая газета напоминает, что в июле, когда Боррель только выдвинул «расплывчатые формулировки» по увеличению фонда, «некоторые государства почувствовали себя застигнутыми врасплох», но уже к августу ни у кого не было возражений — и на встрече в Толедо план был утверждён министрами иностранных дел ЕС и передан на уровень министерств финансов и глав правительств. С необходимостью расширенного финансирования была согласна даже Германия. Но теперь, в четверг, всё снова вернулось к «расплывчатым формулировкам, что ЕС будет продолжать оказывать постоянную военную поддержку Украине».

Польше и Прибалтике «не удалось добиться ясных обещаний» дальнейшей помощи Украине. Вместо этого главы правительств на закончившейся встрече поручили Боррелю «провести дискуссии с Украиной о будущих обязательствах ЕС в области безопасности» и «отчитаться перед ними в декабре». «Европейский совет даже не принимает во внимание тот факт, что Боррель уже сделал подобное предложение с планом на 20 миллиардов и согласовал его с украинским правительством в Киеве в начале октября», — констатирует немецкая Frankfurter Allgemeine.

В сложившейся ситуации немецкая газета видит две причины. Во-первых, Жозеп Боррель «уже нажил много противников своими многочисленными нескоординированными инициативами», в том числе недавними заявлениями, в которых он «обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал к гуманитарному прекращению огня». Frankfurter Allgemeine отмечает, что страны — участники ЕС не давали ему разрешения делать такие заявления, особенно о том, что в ЕС «существует «базовый консенсус» по прекращению огня». Дипломатическому ведомству Европейского союза даже пришлось извиняться перед дипломатами стран — участников объединения.

Во-вторых, «странам — членам ЕС не хватает денег». В союзе разгорается бюджетный кризис, который затрагивает не только Европейский фонд мира. Еврокомиссия хочет увеличить бюджет союза до 2027 года на €99 млрд. Две трети этой суммы должно составлять прямое финансирование от стран — участников ЕС, остальная часть должна финансироваться за счёт кредитов. Из этих €99 млрд 50 млрд предназначены Киеву как «макрофинансовая помощь». Немецкая газета отмечает, что по деньгам для Киева в союзе есть консенсус, за исключением Венгрии, «которая грозится применить право вето, чтобы высвободить для себя замороженные средства». Оставшиеся €49 млрд вызывают споры.

Некоторые страны считают, что «дополнительные требования комиссии уже зашли слишком далеко и требуют перераспределения существующего бюджета». В частности, об этом заявляет Германия. Жертвой может стать как раз €20 млрд, обещанных Боррелем. Кроме того, у некоторых стран растут опасения перед большой региональной войной на Ближнем Востоке и перед тем, что для «неё так же может потребоваться фонд мира». Страны полагают, что если раньше фонд мира был хорошим инструментом для быстрой помощи Украине, то теперь «более важно точечно развивать европейскую оборонную промышленность».

Такие размышления возникли ещё до начала войны в Израиле, «особенно потому, что настала очередь министров финансов, а не министров иностранных дел», — отмечает Frankfurter Allgemeine. Но новый геополитический конфликт и возможное вмешательство Ирана на стороне ХАМАС заставляет полагать, что «по крайней мере, ближайшим европейским союзникам Израиля придётся помогать в той или иной форме» и для этого также потребуются как финансы, так и промышленные мощности.

«Это не лучшая ситуация для далекоидущих обязательств перед Украиной», — подводит итоги немецкая газета. Владимир Зеленский имел возможность на прошедшей встрече обратиться по видео к главам ЕС и попросить о долгосрочной помощи, которая будет «чётким сигналом России о том, что её агрессия напрасна», намекая на план Борреля. Но ответом была «сдержанность».

Немецкая Frankfurter Allgemeine указывает также, что задерживается и ответ на украинскую заявку на вступление в ЕС, обсуждение перенесено на декабрь. «В Брюсселе ответственный комиссар по расширению Оливер Варгели не пришёл к выводу, что все требования были выполнены, даже в области борьбы с коррупцией», — продолжает газета, хотя Зеленский заявил, что Киев выполнил семь требований ЕС. «Вполне вероятно, что главы правительств пообещают провести переговоры о вступлении в ЕС в декабре, но поставят их фактическое начало в зависимость от дальнейших реформ», — считает издание.