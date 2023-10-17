Politico: «ведёт себя как королева» — Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в самоуправстве

Недавняя поездка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Израиль вызвала недовольство у ряда европейских чиновников, которые обвинили её в превышении полномочий. По их словам, она периодически выходит за рамки своих должностных обязанностей, лишая правительства стран ЕС возможности участвовать в принятии решений, пишет Politico. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также решился выступить с редким публичным упрёком, напомнив, что заявления руководства Евросоюза по важным внешнеполитическим вопросам должны согласовываться, а не озвучиваться единолично.

В европейских столицах нарастает возмущение в связи с «королевским» поведением главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В приватных беседах с журналистами издания Politico в Брюсселе дипломаты, законодатели и другие члены Еврокомиссии пожаловались, что она регулярно выходит за рамки своих должностных обязанностей и принимает решения, опираясь на небольшую группу советников. При этом правительства стран ЕС иногда оказываются лишены возможности участвовать в этом процессе, отмечается в статье.



Для многих западных союзников Урсула фон дер Ляйен является знаковой фигурой, поскольку она была во главе ЕС в сложный период пандемии COVID-19, а затем пыталась сохранить единство на фоне обострившегося конфликта между Россией и Украиной. Однако эта блестящая репутация за рубежом всё больше вступает в противоречие с реальной ситуацией, подчёркивается в статье: многие жалуются на неблагополучную ситуацию в центральных институтах и столицах Евросоюза.



Критика в адрес фон дер Ляйен достигла апогея в минувшие выходные после того, как она совершила незапланированную поездку в Израиль. Это вызвало негодование у многих европейских дипломатов, говорится в статье. Некоторые из них выразили своё недовольство в интервью Politico. В частности, по их словам, во время своей поездки она не передала руководству Израиля их призывы соблюдать международное право в отношении сектора Газа.



«Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель даже осмелился выступить с редким публичным упрёком в адрес своего босса», — отмечается в статье. Во время субботней пресс-конференции в Пекине он подчеркнул, что официальная позиция Евросоюза по любому внешнеполитическому вопросу определяется совместно лидерами всех 27 стран ЕС на международных саммитах и обсуждается министрами иностранных дел на встречах под его личным председательством. По его словам, фон дер Ляйен не имеет права представлять взгляд Брюсселя на внешнюю политику без предварительного согласования с остальными.



Другие дипломаты также обвиняют главу Еврокомиссии в злоупотреблении полномочиями на фоне скандала, вызванного её поездкой в Израиль, говорится в статье. «Она всё чаще ведёт себя как королева», — заявил в интервью Politico один из европейских дипломатов, не пожелавший разглашать своё имя. Недовольство в отношении заявлений фон дер Ляйен по вопросам внешней политики публично высказала и евродепутат от Франции Натали Луазо.



По словам одного из осведомлённых источников, решение фон дер Ляйен поехать в Израиль было принято в последнюю минуту, после попыток организовать встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Она отправилась туда вместе с главой Европейского парламента Робертой Метсолой и посетила израильскую общину, подвергшуюся нападению ХАМАС, а также они провели встречу с президентом Израиля Исааком Герцогом, поясняется в статье.



Отвечая на критику, представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил в понедельник, что фон дер Ляйен просто представляла Еврокомиссию, а не позицию всех 27 стран, входящих в ЕС. «Никто не критиковал фон дер Ляйен за поездку на Украину», — также заявил Мамер журналистам. Однако реакция фон дер Ляйен на обострившийся конфликт на Украине тоже понравилась не всем, подчёркивается в статье.



Как рассказал ещё один неназванный осведомлённый источник, по многим вопросам, связанным с Украиной, в том числе что касается объявления новых санкций, глава Еврокомиссии зачастую не советуется с большим количеством людей, а просто самостоятельно принимает решения. По его словам, фон дер Ляйен смогла получить большую власть во время пандемии и теперь этим пользуется. «Никто на самом деле это не оспаривает, в том числе и потому, что её послужной список очень положительный. Обратной стороной этого является то, что некоторые вещи остаются нерешёнными в течение очень долгого времени», — отметил он.



Эпизод с поездкой в Израиль — лишь один из примеров, когда фон дер Ляйен должным образом не проконсультировалась с остальным европейским руководством перед принятием важного политического решения, сообщается в статье. Поводом для критики стал также её визит в Тунис в июле, когда она курировала сделку о выделении местным властям более миллиарда евро для помощи в борьбе с нелегальной миграцией.



Кроме того, далеко не всем понравилось начатое фон дер Ляйен расследование в отношении субсидий на китайские электромобили, а также её позиция по ряду других важных вопросов, когда она не учитывала позицию остальных, говорится в статье.



Риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование, которое до сих пор в основном ограничивалось недовольством среди еврочиновников в Брюсселе и ворчанием дипломатов в частных беседах, может перерасти в нечто большее. И это способно поставить под угрозу её потенциальную заявку на второй срок на посту президента Комиссии после выборов в Европейский парламент, которые пройдут в июне следующего года, поясняется в статье. «Это проблема, которую необходимо решить», — заявил в этой связи ещё один неназванный дипломат.



Фон дер Ляйен ещё официально не объявила, будет ли она баллотироваться на новый пятилетний срок. Но хотя до сих пор ни один лидер открыто не угрожал лишить её своей поддержки, разочарование и критика со стороны таких социалистических тяжеловесов, как Боррель и премьер-министр Испании Педро Санчес, может создать серьёзные проблемы, если она будет добиваться единогласной поддержки на второй срок, заключает Politico.