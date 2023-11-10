Das Erste: Германии «нужен мощный бундесвер» — Шольц пообещал не жалеть денег на армию

Олаф Шольц пообещал, что Германия увеличит инвестиции в бундесвер и достигнет согласованного с НАТО показателя, в соответствии с которым в оборонный бюджет должно поступать не менее 2% ВВП, сообщает Das Erste. Более того, канцлер пообещал, что немецкая армия будет получать больше средств «постоянно» — на протяжении 2020-х и, возможно, 2030-х годов, потому что сейчас сомнений быть уже не может: Германии «нужен мощный бундесвер».

На конференции бундесвера Олаф Шольц заверил военное руководство в увеличении инвестиций в оборону в долгосрочной перспективе, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Канцлер Германии вновь говорил о «поворотном моменте», наглядно показавшем, что стране необходим сильный бундесвер.

Уже в следующем году Германия достигнет согласованного с НАТО показателя, согласно которому в оборонный бюджет будет поступать не менее 2% валового внутреннего продукта. Более того, Олаф Шольц пообещал, что эта квота будет выполняться «постоянно». Канцлер подчеркнул: «Мы будем гарантировать эти два процента постоянно, на протяжении 20-х, 30-х годов. Я говорю это намеренно, потому что, конечно, некоторые вещи, которые мы заказываем сейчас, будут поставляться в 30-е годы».

По словам Шольца, «сегодня никто не может всерьёз сомневаться в том, чего мы в Германии долгое время избегали, а именно в том, что нам нужен мощный бундесвер». Глобальная политическая ситуация, связанная с российской спецоперацией на Украине и нападениями ХАМАС на Израиль, показывает, насколько важна хорошо подготовленная сила, подчеркнул канцлер. «Наш мирный порядок находится под угрозой», — заявил Шольц.

Уже через несколько месяцев после начала российской спецоперации на Украине бундестаг инициировал создание специального фонда для бундесвера на общую сумму €100 млрд. По словам Шольца, к концу года две трети этой суммы будет выделено на оборонные контракты. К этому времени через бюджетный комитет бундестага должно пройти 50 проектов закупок.

Однако специальный фонд — это только первый шаг, подчеркнул Шольц. Для достижения 2%-ного показателя в долгосрочной перспективе необходимо, чтобы в оборонный бюджет ежегодно поступало более €20 млрд.

Однако Шольц также предупредил, что деньги — это ещё не всё. Необходимо также преодолеть «организационную и бюрократическую громоздкость», которая «годами тормозит развитие войск». Высокий уровень бюрократии и недостатки в оснащении бундесвера неоднократно подвергались критике, например, со стороны уполномоченного федерального правительства по делам вооружённых сил Евы Хёгль. В своём ежегодном докладе за 2022 год о состоянии войск она также указала на отчасти «упадочное» состояние бундесвера.

Однако, помимо нехватки техники, бундесвер испытывает и кадровые проблемы, отмечает Das Erste. Сейчас в войсках насчитывается чуть менее 181 тыс. военнослужащих. В 2020 году прежнее правительство планировало довести это число как минимум до 203 тыс. человек к 2027 году. В четверг на конференции бундесвера министр обороны Борис Писториус признал, что в данный момент изучается вопрос о том, можно ли ещё достичь этой цели.

Шольц скептически относится к идее о возвращении обязательной военной службы, несмотря на нехватку кадров. Он был «очень удивлён», когда она была приостановлена в 2011 году. Однако сейчас существует новая структура вооружённых сил без призыва. По его мнению, «не стоит отменять всё это». Вместо этого следует сосредоточиться на «более интенсивном развёртывании резервистов». Именно это сейчас является важной задачей, и у него «складывается впечатление, что прогресс налицо», заявил Шольц.

Выступая на конференции бундесвера, министр обороны Писториус представил основные направления дальнейшего курса развития войск. Основное внимание он уделил способности войск защищать свою страну и союзников.

Говоря об обороноспособности войск, Шольц упомянул о сотрудничестве с другими странами. Он подчеркнул, что к инициативе создания европейского небесного щита (European Sky Shield Initiative), выдвинутой Германией после начала российской спецоперации на Украине, на сегодняшний день присоединились 19 стран НАТО. Эта инициатива является центральным элементом безопасности Германии и Европы и может стать отправной точкой для ещё более тесного оборонного сотрудничества в ЕС, подчеркнул канцлер.

В области совместной обороны Германия с Францией и Испанией работала над созданием боевой авиационной системы будущего (Future Combat Air System, сокращённо FCAS). Боевые самолёты, разрабатываемые в рамках этого проекта, должны частично заменить Eurofighter с 2040 года. Также планируется продолжить сотрудничество с Францией по разработке основного боевого танка MGCS.

После представления Писториусом руководящих принципов для бундесвера партия ХДС в очередной раз обвинила правительство Германии в том, что оно слишком мало делает для укрепления вооружённых сил и принимает меры слишком поздно. В интервью газетам медиагруппы Funke эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер привёл сценарий победы России над Украиной.

В этом случае российские вооружённые силы окажутся у границ НАТО, и боевое задание для солдат бундесвера станет более вероятным. «Фактор времени будет исчерпан, и тогда бундесверу, не оснащённому и не боеспособному, придётся воевать без оружейной промышленности, без финансирования и без возможности защитить себя, — предостерегает Кизеветтер. — И в ведомстве канцлера ничего не предпринимается для предотвращения такого сценария».

Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль высказал аналогичное мнение в интервью немецким СМИ. Он призвал министра обороны Писториуса выполнить «домашнее задание», которое тот сам себе задал новыми директивами для бундесвера, сообщает немецкий телеканал Das Erste.