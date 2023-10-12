Welt: 60% немцев недовольны правительством настолько, что хотят выбрать новое
Авторитет федерального правительства, по мнению большинства немцев, скатился на дно. По данным последнего опроса, почти 60 процентов выступают за проведение новых выборов. В конце концов, СДПГ, зелёные и СвДП два года назад объявили себя коалицией прогресса. Однако это больше похоже на детский сад, потому что, в первую очередь, зелёные и СвДП постоянно спорят, а канцлер выглядит в отношении СДПГ как воспитатель, который отвернулся в сторону.
В центре внимания находится, прежде всего, миграционная политика. По версии избирателей, федеральное правительство делает слишком мало для того, чтобы снизить поток беженцев, — не говоря уже о затянувшемся споре по поводу базового пособия на ребёнка, закона об отоплении и слабости экономики.
Миграция, недостаток жилья, инфляция, защита климата — список проблем «светофорного» правительства велик. Соответственно, граждане недовольны.
МУЖЧИНА: Им действительно надо засесть за зубрёжку, сделать своё домашнее задание и подумать.
ЖЕНЩИНА: Они должны иногда как-то реагировать, иначе на следующих выборах в бундестаг всё для них будет плохо, как мне думается.
И действительно: ситуация для «светофора» выглядит плохо уже сейчас: люди не просто недовольны — они даже хотят проведения новых выборов. Согласно опросу института INSA, большинство населения высказывается против «светофорной» коалиции и выступает за досрочное завершение её работы. Лишь чуть менее трети, напротив, хотят, чтобы федеральное правительство продолжало оставаться у власти. 12 процентов не смогли определиться или не пожелали отвечать на этот вопрос. Канцлера это не впечатляет, он не видит повода для проведения новых выборов после плохих результатов.
ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Важно, что мы занимаемся решением проблем. Но это всегда правильно и всегда важно. Проблемами, которые существуют, надо заниматься, причём совершенно независимо от каких-либо дней выборов, которые сейчас состоялись, а потому, что ими надо заниматься.
По данным опроса, люди особенно недовольны миграционной политикой. 59 процентов хотели бы другого курса в этой сфере. Предложения помощи в этой связи поступают от оппозиции — для неё время для выборов сейчас тоже неподходящее: кандидата на пост канцлера у партии нет, а АдГ и «Свободные избиратели» отбирают у неё голоса. Союз ХДС/ХСС предпочитает сотрудничество со «светофором».
АЛЕКСАНДР ДОБРИНДТ, председатель земельной группы ХСС: Люди в Германии не доверяют «светофору» в том, что у него действительно есть воля для решения этого вопроса. Поэтому сейчас необходимо проявить готовность вместе с нами найти решение, соглашение, пакт по Германии.
Однако если все усилия останутся безуспешными и предложения сотрудничества потерпят крах, станут ли новые выборы по-настоящему подходящим средством?
ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ, политолог: Проведение новых выборов только потому, что кто-то недоволен действующим правительством, просто ведёт политическую систему к нестабильности. Политики, которых мы избрали, должны объединиться для выполнения тех задач, для решения которых мы их избрали. В частности, они должны проводить политику, которая не будет вызывать неприятия у населения.
Будут ли проводиться новые выборы, в конечном итоге решает не народ, а федеральный президент, — но только в том случае, если выборы бундесканцлера провалятся или если канцлер попросит вотум доверия и проиграет. Такой сценарий на данный момент кажется скорее невероятным.
Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.
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