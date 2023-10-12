Welt: 60% немцев недовольны правительством настолько, что хотят выбрать новое

По данным последнего опроса, 60% немцев не просто недовольны работой нынешнего правительства Германии, но даже хотят проведения новых выборов, сообщает телеканал Welt. Люди считают, что «светофорная» коалиция делает слишком мало для того, чтобы снизить поток беженцев, — не говоря уже о затянувшемся споре по поводу пособия на ребёнка, закона об отоплении и слабости экономики. Однако канцлера это не беспокоит: по его словам, правительство занимается решением проблем.

Авторитет федерального правительства, по мнению большинства немцев, скатился на дно. По данным последнего опроса, почти 60 процентов выступают за проведение новых выборов. В конце концов, СДПГ, зелёные и СвДП два года назад объявили себя коалицией прогресса. Однако это больше похоже на детский сад, потому что, в первую очередь, зелёные и СвДП постоянно спорят, а канцлер выглядит в отношении СДПГ как воспитатель, который отвернулся в сторону.

В центре внимания находится, прежде всего, миграционная политика. По версии избирателей, федеральное правительство делает слишком мало для того, чтобы снизить поток беженцев, — не говоря уже о затянувшемся споре по поводу базового пособия на ребёнка, закона об отоплении и слабости экономики.

Миграция, недостаток жилья, инфляция, защита климата — список проблем «светофорного» правительства велик. Соответственно, граждане недовольны.

МУЖЧИНА: Им действительно надо засесть за зубрёжку, сделать своё домашнее задание и подумать.

ЖЕНЩИНА: Они должны иногда как-то реагировать, иначе на следующих выборах в бундестаг всё для них будет плохо, как мне думается.

И действительно: ситуация для «светофора» выглядит плохо уже сейчас: люди не просто недовольны — они даже хотят проведения новых выборов. Согласно опросу института INSA, большинство населения высказывается против «светофорной» коалиции и выступает за досрочное завершение её работы. Лишь чуть менее трети, напротив, хотят, чтобы федеральное правительство продолжало оставаться у власти. 12 процентов не смогли определиться или не пожелали отвечать на этот вопрос. Канцлера это не впечатляет, он не видит повода для проведения новых выборов после плохих результатов.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Важно, что мы занимаемся решением проблем. Но это всегда правильно и всегда важно. Проблемами, которые существуют, надо заниматься, причём совершенно независимо от каких-либо дней выборов, которые сейчас состоялись, а потому, что ими надо заниматься.

По данным опроса, люди особенно недовольны миграционной политикой. 59 процентов хотели бы другого курса в этой сфере. Предложения помощи в этой связи поступают от оппозиции — для неё время для выборов сейчас тоже неподходящее: кандидата на пост канцлера у партии нет, а АдГ и «Свободные избиратели» отбирают у неё голоса. Союз ХДС/ХСС предпочитает сотрудничество со «светофором».

АЛЕКСАНДР ДОБРИНДТ, председатель земельной группы ХСС: Люди в Германии не доверяют «светофору» в том, что у него действительно есть воля для решения этого вопроса. Поэтому сейчас необходимо проявить готовность вместе с нами найти решение, соглашение, пакт по Германии.

Однако если все усилия останутся безуспешными и предложения сотрудничества потерпят крах, станут ли новые выборы по-настоящему подходящим средством?

ВЕРНЕР ПАТЦЕЛЬТ, политолог: Проведение новых выборов только потому, что кто-то недоволен действующим правительством, просто ведёт политическую систему к нестабильности. Политики, которых мы избрали, должны объединиться для выполнения тех задач, для решения которых мы их избрали. В частности, они должны проводить политику, которая не будет вызывать неприятия у населения.

Будут ли проводиться новые выборы, в конечном итоге решает не народ, а федеральный президент, — но только в том случае, если выборы бундесканцлера провалятся или если канцлер попросит вотум доверия и проиграет. Такой сценарий на данный момент кажется скорее невероятным.

Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.