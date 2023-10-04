N-TV: на промежуточных выборах партию Шольца ждёт сокрушительное фиаско

Промежуточные выборы, которые пройдут в Баварии и Гессене в воскресенье, станут драматическим переломным моментом для канцлера Шольца, сообщает немецкий телеканал N-TV. По прогнозам, его партию ожидает громкий провал: социал-демократам в этих двух землях грозит настоящее фиаско. Напротив, АдГ за время пребывания Шольца у власти добилась судьбоносного взлёта.

Это похоже на небольшие выборы в бундестаг, отмечает немецкий телеканал N-TV: в середине срока работы «светофорного» правительства избирателей в двух федеральных землях с высоким уровнем населения призывают выразить свою позицию.

В Баварии и Гессене проживает 19 млн человек, обе федеральные земли экономически сильны, социально динамичны и открыты для глобализации. Итак, современная Германия идёт на выборы — и везде, в стране и за рубежом, эти «двойные» выборы рассматриваются также как народный вердикт правительству «светофорной» коалиции в Берлине. По данным опросов общественного мнения, партии, входящие в «светофорное» правительство, ожидают тяжёлые выборы. СДПГ даже грозит настоящее фиаско, подчёркивает N-TV.

Согласно последним опросам, СДПГ в Баварии закончит выборы с результатом всего 9%. Это можно считать фатальным сигналом в земле с населением 13 млн человек. Партии канцлера грозит второе падение на пятое место в партийном рейтинге. ХСС, зелёные и АдГ, скорее всего, финишируют с большим отрывом от партии Шольца.

К баварскому провалу добавится ожидаемо низкие показатели СДПГ в Гессене. Там социал-демократам прогнозируют всего 16—17% голосов — и это в их бывшей родной земле, на протяжении десятилетий управлявшейся премьер-министрами из СДПГ.

На этот раз СДПГ направила в избирательную кампанию в Гессене Нэнси Фэзер. Предполагалось, что федеральному министру внутренних дел будет легко справиться с малоопытным и малоизвестным Борисом Рейном, не так давно занимающим должность премьер-министра земли. Но, похоже, происходит обратное. В Гессене социал-демократов также может настигнуть не только ХДС, но и зелёные и АдГ.

Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет низшей точкой в его канцлерстве, прогнозирует N-TV. Это связано с тем, что крах СДПГ на выборах напрямую отражается на рейтинге канцлера и его «светофорного» правительства. В настоящее время 79% немцев не удовлетворены работой его федерального правительства. Социал-демократы отстают от АдГ по всей Германии на 16—18% и на целых десять пунктов от ХДС, которая ещё два года назад была признана еле живой. После Северного Рейна — Вестфалии и Берлина СДПГ значительно проигрывает христианским демократам и в своих прежних оплотах, таких как Гессен. Исследователи уже несколько месяцев отмечают, что никогда ещё партия канцлера не была так слаба по всей Германии, как сейчас СДПГ.

Ситуация столь драматична ещё и потому, что кризис СДПГ может оказаться не временной слабостью, а сломом курса движения страны, поясняет немецкий телеканал. За время канцлерства Шольца АдГ резко набрала поддержку среди избирателей, даже удвоила её, и, что было бы немыслимо на момент прихода к власти Шольца, явно обогнала СДПГ в качестве народной партии по всей стране.

В настоящее время правые популисты являются сильнейшей партией в избирательных округах Восточной Германии практически по всем позициям. И даже в Баварии сдвиг земли вправо свидетельствует о прорыве плотины.

Внутри «светофорной» коалиции ссоры между партнёрами по коалиции, скорее всего, начнут вспыхивать заново и громко. Давление со стороны общества, требующего политических корректив в Берлине, вероятно, сильно возрастёт. СДПГ столкнётся с ударной волной сомнений в себе. Для Олафа Шольца это означает начало борьбы за выживание, подчёркивает N-TV.

У него есть три варианта действий. Во-первых, он может использовать нынешнее фиаско для того, чтобы начать с чистого листа расстановку кадров в кабинете министров. После провала на выборах министр внутренних дел Фэзер вряд ли будет политически устойчива на своём посту. Подобно тому, как Ангела Меркель уволила проигравшего выборы в Северном Рейне — Вестфалии Норберта Рёттгена, Фэзер теперь, возможно, придётся освободить место для нового министра.

Смена Кристины Ламбрехт на Бориса Писториуса в Министерстве обороны показала, какой положительный эффект это может дать. Шольц может даже решиться на серьёзные перестановки в кабинете министров в знак нового начала и направить практичного Писториуса в Министерство внутренних дел для урегулирования кризиса с беженцами — даже с учётом личного риска, что Писториус вырастет и станет лучшим кандидатом на пост канцлера в 2025 году.

Во-вторых, Шольцу придётся совершить политический разворот по трём ключевым вопросам. По миграционному вопросу необходимо чётко ограничить неконтролируемую массовую иммиграцию. Германия как промышленный центр также нуждается в экстренной помощи для повышения конкурентоспособности. И в энергетическом вопросе необходимо найти баланс с соблюдением климатической политики.

В-третьих, Шольц, конечно, может поступить так, как он всегда поступал в кризисных ситуациях: молчать и выкручиваться, отмечает немецкий телеканал. Эта стратегия может работать в его случае ещё несколько месяцев, с целью сохранения власти. Но тогда его канцлерство точно закончится в 2025 году. Для Германии это будет означать агонию, углубление раскола и дальнейшее усиление правого популизма, заключает N-TV.