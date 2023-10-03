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Эксперт бундесвера: украинцы так и не показали стратегического прорыва, а Россия теперь делает ставку на истощение противника

Материал представлен в переводе ИноТВ
Профессор университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала констатирует, что ВСУ так и не удалось совершить прорыва за время наступления. Он отмечает, что российские войска извлекли уроки из первых этапов войны и сделали всё, чтобы не допустить прорыва, по его мнению, они «очень успешно» обороняли позиции. На сегодняшний день он не видит возможности для изменения ситуации для украинцев. В эфире Die Welt Масала предположил также, что Россия теперь делает ставку на истощение Украины и усталость западных обществ, на то, что Байден и Шольц не смогут выполнить свои обещания и бесконечно поддерживать Киев.

ТАТЬЯНА ОМ, ведущая Die Welt: Господин профессор, давайте под конец посмотрим на текущую ситуацию на линии фронта. Если честно, то нужно признать, что в прошлом году было освобождено много территорий в районе Харькова, потом в начале ноября был освобождён Херсон*, но с тех пор настоящего стратегического прорыва так и не произошло. Ожидаете ли вы его ещё в этом году?

КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера: Сложно сказать. Вы абсолютно правы, были тактические прорывы, но не было ни одного стратегического прорыва. Мы видим, что российская армия извлекла уроки из всех проблем, с которыми она столкнулась в последнее время, то есть в последние несколько месяцев прошлого года. Они пытаются предотвратить стратегические прорывы и добились больших успехов в этом. Украинцы же не справляются с одной из самых больших проблем — дронами, прежде всего с дронами «Ланцет». Таким образом, мы наблюдали некоторые тактические прорывы, но не видим стратегического прорыва. Не могу сказать, произойдёт это в этом году или нет. Мы все знаем, что война — это динамичная ситуация, она может кардинально измениться в считаные дни, но в её нынешнем виде стратегических прорывов не будет, и я разделяю эту оценку.

КАРСТЕН ХЭДЛЕР, ведущий Die Welt: Но является ли это также причиной того, что снова и снова говорят, что Россия на самом деле готовится к многолетнему конфликту на Украине за Украину?
 
КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера: Да, это одна из причин. Понятно, что Путин не может проиграть этот конфликт по политическим причинам и он, так сказать, готовит свои вооружённые силы на годы вперёд. Мы слышали заявления, что этот конфликт продолжится и в 2025 году, и это, конечно, в очередной раз показывает, насколько всё серьёзно. Российская армия не в состоянии дать отпор украинской армии и в принципе делает ставку на истощение. И это долгосрочная стратегия, которая, конечно же, направлена на то, чтобы в конечном счёте наши общества устали от конфликта, и поддержка Украины иссякла. То есть что вот это as long, as it takes**, о котором постоянно говорят Олаф Шольц или Джозеф Байден, не продлится долго.

КАРСТЕН ХЭДЛЕР, ведущий Die Welt: Профессор Карло Масала, спасибо вам за комментарии и разговор.

Дата выхода в эфир 01 октября 2023 года. 
 
* Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).
 
** В переводе с английского «столько, сколько потребуется» (прим. ИноТВ). 


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источник
Welt (TV) Германия Европа
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