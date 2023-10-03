Эксперт бундесвера: украинцы так и не показали стратегического прорыва, а Россия теперь делает ставку на истощение противника
ТАТЬЯНА ОМ, ведущая Die Welt: Господин профессор, давайте под конец посмотрим на текущую ситуацию на линии фронта. Если честно, то нужно признать, что в прошлом году было освобождено много территорий в районе Харькова, потом в начале ноября был освобождён Херсон*, но с тех пор настоящего стратегического прорыва так и не произошло. Ожидаете ли вы его ещё в этом году?
КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера: Сложно сказать. Вы абсолютно правы, были тактические прорывы, но не было ни одного стратегического прорыва. Мы видим, что российская армия извлекла уроки из всех проблем, с которыми она столкнулась в последнее время, то есть в последние несколько месяцев прошлого года. Они пытаются предотвратить стратегические прорывы и добились больших успехов в этом. Украинцы же не справляются с одной из самых больших проблем — дронами, прежде всего с дронами «Ланцет». Таким образом, мы наблюдали некоторые тактические прорывы, но не видим стратегического прорыва. Не могу сказать, произойдёт это в этом году или нет. Мы все знаем, что война — это динамичная ситуация, она может кардинально измениться в считаные дни, но в её нынешнем виде стратегических прорывов не будет, и я разделяю эту оценку.
КАРСТЕН ХЭДЛЕР, ведущий Die Welt: Профессор Карло Масала, спасибо вам за комментарии и разговор.
Дата выхода в эфир 01 октября 2023 года.
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