Gegenpol: война в Израиле началась «вовремя» для Нетаньяху, Байдена и Шольца
Нападение ХАМАС произошло не случайно в ночь с пятницы на субботу. 6 октября была 50-я годовщина со дня Войны Судного дня в 1973 году. Тогда коалиция арабских государств атаковала сирийские и египетские территории, оккупированные Израилем. Трёхнедельная война унесла тысячи жизней и, в конце концов, закончилась прекращением огня при посредничестве Организации Объединённых Наций, США и Советского Союза. В результате Египет восстановил полный суверенитет над Суэцким каналом. Война Судного дня, или война Рамадана, воспринимается арабскими государствами как победа над Израилем. Именно к этим настроениям лидеры ХАМАС апеллировали в своей атаке в прошлую субботу, возможно, планируя произвести аналогичный эффект в арабском мире.
Однако возобновление конфликта может на самом деле принести пользу другим игрокам. В последние месяцы премьер-министр Израиля Нетаньяху подвергся значительному внутриполитическому давлению. Не только из-за его участия в коррупционных скандалах, но и из-за поселенческой политики, которую он продвигал на Западном берегу, и особенно из-за весьма спорной судебной реформы, дающей Нетаньяху и его правительству обширные полномочия. Несмотря на массовые протесты, Нетаньяху объявил в конце июля:
Нынешняя ситуация даёт Нетаньяху возможность выглядеть сильным главой правительства и решительным военачальником и тем самым отодвинуть на второй план все обвинения в свой адрес. Нетаньяху пользуется при этом полной поддержкой Вашингтона. Об этом заявил вечером 7 октября президент США Джо Байден.
В воскресенье Пентагон объявил, что направляет ударную группу авианосца в восточное Средиземноморье для оказания военной поддержки Израилю. Об этом заявил госсекретарь США Ллойд Остин.
Для правительства Байдена эскалация ситуации в Израиле также происходит в то время, когда оно испытывает растущее внутреннее давление. Текущие опросы показывают, что одобрение Джо Байдена на посту президента США находится на рекордно низком уровне. Республиканцы уже обсуждали идею возможной процедуры импичмента из-за увеличения количества возрастных трудностей у Байдена в публичных выступлениях. Война на Ближнем Востоке снова переключает внимание граждан США за границу.
Однако реакция немецких СМИ показывает и другой аспект. Конфликт между Израилем и ХАМАС затмевает войну на Украине. В один момент исчез украинско-российский фронт из внимания заглавных страниц газет, вместо этого ZDF теперь вещает о «вратах в Ад» на Ближнем Востоке. И если верить газете Bild, за нападением ХАМАС стоит «ось зла»: из президента Сирии Башара Асада, его иранского коллеги Ибрахима Раиси и, прежде всего, президента России Владимира Путина. В том же духе рассуждал и президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.
Сама Россия категорически осуждает эскалацию отношений между ХАМАС и Израилем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ставит под сомнение однобокое выступление западных государств на стороне Израиля.
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