Gegenpol: война в Израиле началась «вовремя» для Нетаньяху, Байдена и Шольца

ХАМАС инициировал начало боевых действий, но плоды этой войны могут получить другие стороны. Противостояние между Израилем и ХАМАС произошло «вовремя» для Биньямина Нетаньяху, Джо Байдена и Олафа Шольца, обращает внимание немецкий YouTube-канал Gegenpol, все трое в последнее время столкнулись с внутренними проблемами, и война против ХАМАС отвлекает внимание общества. Канал также заметил и снижение внимания к Украине на фоне нового конфликта и указал, что немецкие медиа пробуют связать Россию с этим конфликтом.

Нападение ХАМАС произошло не случайно в ночь с пятницы на субботу. 6 октября была 50-я годовщина со дня Войны Судного дня в 1973 году. Тогда коалиция арабских государств атаковала сирийские и египетские территории, оккупированные Израилем. Трёхнедельная война унесла тысячи жизней и, в конце концов, закончилась прекращением огня при посредничестве Организации Объединённых Наций, США и Советского Союза. В результате Египет восстановил полный суверенитет над Суэцким каналом. Война Судного дня, или война Рамадана, воспринимается арабскими государствами как победа над Израилем. Именно к этим настроениям лидеры ХАМАС апеллировали в своей атаке в прошлую субботу, возможно, планируя произвести аналогичный эффект в арабском мире.

Однако возобновление конфликта может на самом деле принести пользу другим игрокам. В последние месяцы премьер-министр Израиля Нетаньяху подвергся значительному внутриполитическому давлению. Не только из-за его участия в коррупционных скандалах, но и из-за поселенческой политики, которую он продвигал на Западном берегу, и особенно из-за весьма спорной судебной реформы, дающей Нетаньяху и его правительству обширные полномочия. Несмотря на массовые протесты, Нетаньяху объявил в конце июля:

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Сегодня мы предприняли необходимый демократический шаг, направленный на восстановление баланса между ветвями власти, существовавшего 50 лет. Мы приняли коррекцию закона о юстиции, чтобы избранное правительство могло проводить политику, основанную на решении большинства народа страны.



Нынешняя ситуация даёт Нетаньяху возможность выглядеть сильным главой правительства и решительным военачальником и тем самым отодвинуть на второй план все обвинения в свой адрес. Нетаньяху пользуется при этом полной поддержкой Вашингтона. Об этом заявил вечером 7 октября президент США Джо Байден.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: В этот момент трагедии я хочу сказать вам, всему миру и террористам повсюду, что Соединённые Штаты поддерживают Израиль. Мы никогда не повернёмся к ним спиной. Мы позаботимся о том, чтобы они получили помощь, в которой нуждаются их граждане, и чтобы они могли продолжать защищать себя. Я лично буду поддерживать тесный контакт с премьер-министром Нетаньяху, пока эта ситуация продолжает развиваться. И чтобы не было недоразумений. Соединённые Штаты поддерживают Государство Израиль. Точно так же, как 75 лет назад, когда Соединённые Штаты стали первой страной, признавшей Израиль через 11 минут после его провозглашения.



В воскресенье Пентагон объявил, что направляет ударную группу авианосца в восточное Средиземноморье для оказания военной поддержки Израилю. Об этом заявил госсекретарь США Ллойд Остин.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Укрепление наших совместных сил и материальная помощь, которую мы быстро окажем Израилю, подчёркивают непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами Армии обороны Израиля и израильского народа.



Для правительства Байдена эскалация ситуации в Израиле также происходит в то время, когда оно испытывает растущее внутреннее давление. Текущие опросы показывают, что одобрение Джо Байдена на посту президента США находится на рекордно низком уровне. Республиканцы уже обсуждали идею возможной процедуры импичмента из-за увеличения количества возрастных трудностей у Байдена в публичных выступлениях. Война на Ближнем Востоке снова переключает внимание граждан США за границу.

Аналогичный аргумент можно привести для Германии в отношении «светофорной» коалиции под руководством канцлера Олафа Шольца, которая не только теряет поддержку в опросах, но и терпит серьёзные неудачи на земельных выборах в Баварии и Гессене. С другой стороны, ХДС и ХСС, а также АдГ находятся на подъёме. Когда речь идёт о позиции Германии по отношению к Израилю, Шольц не оставляет сомнений.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Сегодня днём я разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его, что Германия твёрдо и непоколебимо стоит на стороне Израиля перед лицом этого ужасного нападения. Безопасность Израиля является государственным приоритетом Германии. Это особенно актуально в такие трудные времена, как сейчас, и мы будем действовать соответствующим образом.



Однако реакция немецких СМИ показывает и другой аспект. Конфликт между Израилем и ХАМАС затмевает войну на Украине. В один момент исчез украинско-российский фронт из внимания заглавных страниц газет, вместо этого ZDF теперь вещает о «вратах в Ад» на Ближнем Востоке. И если верить газете Bild, за нападением ХАМАС стоит «ось зла»: из президента Сирии Башара Асада, его иранского коллеги Ибрахима Раиси и, прежде всего, президента России Владимира Путина. В том же духе рассуждал и президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Сами израильтяне, израильские журналисты, которые были здесь, на Украине, которые были в Буче, теперь сами видят, что они видели то же самое зло, как и там, куда пришла Россия. То же зло. И разница лишь в том, что на Израиль напала террористическая организация, а тут террористическое государство, которое напало на Украину.



Сама Россия категорически осуждает эскалацию отношений между ХАМАС и Израилем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ставит под сомнение однобокое выступление западных государств на стороне Израиля.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, глава МИД России: Как я уже сказал, мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех твёрдо выступить за прекращение любых боевых действий. Мы услышали соответствующие заявления наших западных коллег. Но их позиция вызывает серьёзные вопросы, потому что они говорят «немедленно прекратить», «Израиль должен победить, уничтожить террористов и точка». Так уже было много раз в истории этого самого длительного неурегулированного конфликта на земле, но не прилагались необходимые усилия к тому, чтобы устранить главную причину, которая подрывает стабильность на Ближнем Востоке. Имею в виду урегулирование палестинской проблемы на основе двухгосударственной формулы в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.





Что вы думаете? Каким будет исход борьбы между ХАМАС и Израилем? Кому выгодна эскалация насилия на Ближнем Востоке? Нетаньяху? Байдену? Шольцу или в конечном счёте за этим стоит Путин, и почему Украина всё больше и больше исчезает из западных репортажей?

Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.